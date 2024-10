Difícilmente una persona hoy puede decir que no tiene alguien cercano o conocido que haya sido diagnosticado con cáncer. De acuerdo con el INEN, se estima que en Perú se diagnostican alrededor de 14 000 nuevos casos de cáncer de mama cada año. Esto significa que 27 de cada 100 000 mujeres peruanas desarrollan la enfermedad cada año. De hecho, el cáncer de mama es la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres peruanas, con una tasa de mortalidad superior al 16% a nivel nacional, según el Ministerio de Salud.

“Desde hace 24 años venimos trabajando de manera ininterrumpida para que más personas puedan educarse y concientizarse acerca de la importancia de la detección temprana de cáncer de mama, ya que la salud mamaria es un derecho que atraviesa a todas las personas y es responsabilidad de todas cuidarla toda la vida. Nuestro propósito es ganarle al cáncer de mama, ya que es la segunda neoplasia más frecuente y mortal en el Perú”, señala Carla Sánchez, jefa de Sustentabilidad en Avon.

Además, Sánchez indicó que, “Ninguna mujer debería morir por no tener acceso a recursos o a información sobre esta enfermedad. Por eso, este año, nos volvemos a unir a la causa con el lanzamiento del Mapa Rosa como parte de nuestra campaña #EstarParaEllas”. El Mapa Rosa es un mapa interactivo digital que indica la ubicación de centros de salud, clínicas y laboratorios asociados alrededor de todo el país, y permite encontrar la opción más cercana según la ubicación. Además, Avon se unió a La Liga contra el Cáncer y Oncosalud para brindar atenciones médicas y dinámicas de concientización y educación sobre el cáncer de mama. En un país como Perú, donde se estima que 1,700 mujeres pierden la vida anualmente a causa del cáncer de mama, la marca busca que esta iniciativa descentralice la información y facilite el acceso a exámenes de detección temprana en todas las regiones del país.

Con esta iniciativa, el propósito de Avon es asegurar que todas las mujeres peruanas, independientemente de su localización, tengan acceso a información esencial sobre esta enfermedad y a opciones de atención para la detección temprana de cáncer de mama.

Así mismo, la ejecutiva comentó que existen tres claves para el cuidado de la salud mamaria:

Controles médicos regulares.

Mamografía, según las recomendaciones médicas basadas en la edad y los antecedentes.

Autoexploración mamaria todos los meses como complemento.

La mamografía es el estudio principal y más eficiente para la detección temprana del cáncer de mama, comprobado médicamente. La ecografía y otros estudios son complementarios. La investigación no ha mostrado un beneficio claro de los exámenes físicos de los senos realizados de forma habitual por un profesional de la salud (examen clínico de los senos) o por las mismas mujeres (autoexámenes de los senos). Hay muy poca evidencia que indique que estos exámenes ayudan a encontrar tempranamente el cáncer de seno cuando las mujeres también se hacen mamografía de detección. Por lo tanto, se recomienda la autoexploración como un paso complementario dentro de los 3 pasos que salvan vidas más no como el único y más eficaz método para la detección temprana. Ésta no reemplaza la visita médica anual para el chequeo integral ni la mamografía y/o ecografía, que incluyen el cuidado de la salud mamaria.

Una campaña integral a favor de la salud mamaria

Además del lanzamiento del “Mapa Rosa”, Avon llevará a cabo diversas actividades comunitarias en diferentes partes del país, como Cusco y Tarapoto. En Lima, en colaboración con la Liga contra el Cáncer, una unidad móvil brindará 30 atenciones despistaje diarias de lunes a viernes y 20 los sábados durante el mes de octubre.

Además, se realizarán dinámicas con premios en las fechas clave de cada activación. Las actividades se llevarán a cabo en los siguientes lugares y fechas:

● La Victoria: del 21 al 26 de octubre en el Mercado Palermo.

● San Juan de Miraflores: del 28 al 31 de octubre en la Plaza de la Municipalidad.

TE PUEDE INTERESAR:

Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama: Conoce los derechos de las pacientes oncológicas

Cada 90 minutos se diagnostica cáncer de mama en Perú: ¡actúa a tiempo!”

“El cáncer te golpea, pero no puedes vivir con miedo”