En el marco del Día Internacional del Cáncer de Mama (19 de octubre), es clave concientizar sobre la importancia de realizarse chequeos preventivos. Más aún considerando las cifras alarmantes de nuestro país, donde cada 90 minutos se detecta un nuevo caso de cáncer de mama, según Globocan 2022 y más del 60% de los encuestados no se somete a un examen previo a su diagnóstico, de acuerdo a datos de la encuesta “El Cáncer no espera 2024″, realizada por el Semáforo Oncológico. Cifras que reflejan falta de cultura preventiva, diagnóstico temprano y la necesidad de cumplir con urgencia con la implementación de la Ley Nacional del Cáncer al 100%

“Según nuestra encuesta más de la mitad de personas nunca se ha realizado una evaluación de descarte. El chequeo preventivo es clave para detectar cualquier tipo de cáncer a tiempo y un diagnóstico temprano aumenta significativamente las posibilidades de un tratamiento exitoso. Por esta razón, es fundamental que se cumpla en su totalidad la Ley Nacional del Cáncer, para garantizar que todas los pacientes tengan acceso a un sistema de salud digno y a los tratamientos que necesitan y merecen. Todos debemos exigir el cumplimiento de esta ley”, mencionó Indyra Oropeza, vocera del Semáforo Oncológico y presidenta de Con L de Leucemia.

En línea a lo expuesto y con el fin de reforzar la importancia de los controles oncológicos, el Semáforo Oncológico, iniciativa que educa e informa a la sociedad sobre temas de cáncer y además, se encarga de fiscalizar la Ley Nacional del cáncer como sociedad civil; se suma a diversas actividades por el mes rosa.

● Campaña de sensibilización con Sicurezza: El Semáforo Oncológico se unió a la marca de ropa interior sin costuras Sicurezza, para lanzar una campaña por el mes rosa, fomentando el chequeo preventivo especialmente contra el cáncer de mama. Se compartirán de manera periódica testimonios de mujeres con el fin de concientizar sobre hábitos de vida saludable en redes sociales, dentro de los probadores de las diferentes tiendas de Sicurezza podrás saber cómo hacerte un autoexamen de mama y además, por la compra de un brassier modelo New Premium Top V Rosado, se donará un porcentaje de la venta a la Alianza de Apoyo al INEN (ALINEN).

● Mural “El cáncer no me detiene” : Este Viernes 18 de octubre se inaugurará un mural que contará con frases y pinturas que buscan concientizar sobre la importancia de los chequeos regulares y el cuidado de la salud. El objetivo es motivar a las personas a tomar medidas preventivas y generar mayor conciencia sobre la lucha contra el cáncer de mama.Lugar: Hospital Arzobispo Loayza, en el Cercado de Lima,

● Charla de sensibilización: Este lunes 21 de octubre, Susana Wong, presidenta de Lazo Rosado Perú y vocera del Semáforo Oncológico, participará de un importante evento sobre el cáncer de mama, organizado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS). La actividad tiene como objetivo concientizar a la población sobre la importancia de la detección temprana y la prevención de esta enfermedad

“La prevención es fundamental para salvar vidas, todos los peruanos debemos priorizar nuestra salud y realizarnos chequeos periódicos; no debemos permitir que el miedo o la indiferencia primen nuestro pensamiento para cuidar nuestra salud. Hago un llamado a todas las mujeres peruanas a que no pospongan más sus exámenes por las razones que sean. ¡Recuerde que el cáncer no espera!!”, resaltó Susana Wong, directora de Lazo Rosado y vocera del Semáforo Oncológico.

