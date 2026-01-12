Los Ángeles Azules, el grupo de cumbia más grande y exitoso del mundo, anuncia su llegada a Lima para un esperado concierto el próximo 8 de mayo en Costa 21, en una noche que promete baile, emoción y clásicos inolvidables.

La preventa de entradas estará disponible en Teleticket con Interbank los días viernes 16 y sábado 17 de enero desde las 10:00 a. m., ofreciendo hasta un 15 % de descuento, mientras que la venta general comenzará el domingo 18 de enero a las 10:00 a.m.

Con una trayectoria que marcó a generaciones enteras en toda Latinoamérica, Los Ángeles Azules celebran un recorrido artístico único, consolidándose como referentes indiscutibles de la cumbia romántica. Su sonido, inconfundible y profundamente popular, trascendió fronteras y épocas, convirtiendo a la agrupación mexicana en un símbolo musical del continente y en una de las propuestas latinas más reconocidas a nivel global.

Temas que forman parte del ADN musical de América Latina como “Cómo Te Voy a Olvidar”, “El Listón de Tu Pelo”, “La Hice Llorar”, “20 Rosas”, “Mi Niña Mujer” y “17 Años” siguen sonando en fiestas, radios, playlists y celebraciones familiares, manteniendo viva una conexión emocional con el público que se renueva generación tras generación. Sus canciones no solo invitan a bailar, sino que también evocan historias, recuerdos y sentimientos compartidos por millones de personas.

En los últimos años, Los Ángeles Azules reafirmaron su vigencia artística a través de colaboraciones con artistas de distintos géneros, que van desde el pop y la música urbana hasta el folklore latino. Esta apertura creativa les permitió expandir su universo musical sin perder su esencia, acercándose a nuevos públicos y reforzando su posición como una de las bandas más representativas de la música latina contemporánea.

El concierto del 08 de mayo en Costa 21 será una experiencia festiva que reunirá nostalgia, alegría y una energía contagiante, confirmando por qué Los Ángeles Azules siguen siendo, hoy más que nunca, el grupo de cumbia más exitoso del mundo.