La emblemática agrupación Corazón Serrano celebrará sus 33 años de trayectoria con un espectáculo sin precedentes que incluirá la participación sorpresa de artistas internacionales, un repertorio especialmente trabajado y el mayor despliegue técnico visto hasta ahora en un concierto nacional.

Corazón Serrano se encuentra en la recta final de los preparativos para uno de los shows más importantes de su historia. Este 7 de febrero, en el Estadio San Marcos, la agrupación celebrará sus 33 años de trayectoria con la puesta en escena más ambiciosa de la música peruana, un espectáculo que promete marcar un antes y un después en la industria local.

“Este aniversario será a lo grande. Estamos preparando la puesta en escena más grande que haya tenido un artista nacional, con un repertorio muy bien trabajado y la participación sorpresa de artistas internacionales, que luego se anunciarán como colaboraciones”, adelantó Leodan Guerrero, dueño y líder de Corazón Serrano.

La magnitud del evento ya se refleja en la respuesta del público. A pocas semanas de la fecha central, la producción ha confirmado que dos tribunas se encuentran completamente agotadas, consolidando la vigencia de la agrupación y el respaldo masivo que mantiene tras más de tres décadas de carrera.

En el marco de esta nueva etapa, otro de los anuncios que generó gran expectativa fue el regreso de Edu Baluarte, una decisión que responde al pedido constante del público y al valor histórico de las voces masculinas dentro de la agrupación.

“A lo largo de nuestros 33 años hemos tenido voces masculinas que formaron parte de muchos éxitos. El público las pedía y sentimos que era el momento de complacerlos. Edu es un gran cantante, con mucho talento, sentimiento e interpretación, cualidades que definen nuestra música”, explicó Guerrero.

Respecto al futuro de Corazón Serrano, la agrupación mantiene una política abierta a la incorporación de talento, siempre que contribuya al crecimiento del proyecto.

“Siempre dejamos abierta la posibilidad de que ingrese gente talentosa, tanto cantantes como músicos, mientras sea para sumar y fortalecer la agrupación”, precisó.

De esta manera, Corazón Serrano continúa camino a un sueño, celebrando sus 33 años este 7 de febrero en el Estadio San Marcos, con un espectáculo histórico que reafirma su liderazgo en la cumbia peruana. Las entradas se encuentran disponibles en Ticketmaster.