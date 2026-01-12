A tan solo pocos días de la llegada del cantante puertorriqueño a Lima, se han revelado nuevos detalles sobre este esperado evento.

Tal como en otros países, después de la presentación de Bad Bunny, se celebra el After Party Oficial que es exclusivo y muy esperado por sus fanáticos.

Perú no será la excepción ya que también tendrá su fiesta post-concierto con DJ Orma, conocido internacionalmente como el DJ oficial del tour del cantante, y vivirá la noche más caliente de todo los after parties.

El evento, titulado “DeBí TiRAR MáS FoToS”, ha generado gran expectativa entre los seguidores, especialmente por la posibilidad de que el cantante realice una aparición sorpresa.

Se realizará con DJ Orma, el DJ oficial del cantante puertorriqueño, el sábado 17 de enero en Paradiso Lima - Club Cultural Lima, Chorrillos. Las entradas están a la venta por la plataforma de Ticketmaster.