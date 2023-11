Calvin Harris junto con el cantante John Newman estrenan la canción Olé, tema que narra la historia de un engaño entre parejas.

A raíz de ello, las especulaciones con respecto a que la canción se vinculara con su ex pareja Taylor Swift ,(la cual se encuentra actualmente en un etapa muy bonita consu nueva pareja Tom Hiddleston), se incrementara de manera increible entre sus seguidores





"Mi corazón habla / No te he visto o estado contigo en semanas / Pero veo en Internet que has empezado a ser / Una chica buena y tomas viajes con tu novio / Siendo atenta, todavía pretendiendo/pero no, porque no puedo decir cuán lejos puedes ir / Has escondido mi nombre en su teléfono para así poder / Llamar y contarme que has estado pasando por un infierno..."