Cada vez se habla más abiertamente de la importancia de la salud mental en todo el mundo. Y es que no es noticia que con el paso de los años los casos de ansiedad, depresión y otros trastornos psicológicos han aumentado considerablemente, sin dejar de mencionar el impacto que tuvo la pandemia en nuestra estabilidad emocional.

En nuestro país, el Ministerio de Salud (Minsa) dio a conocer que un total de 1 millón 076 mil 884 de menores, en el rango etario de 6 a 17 años, fueron atendidos por presentar episodios depresivos durante el año 2023. La cifra constituyó un récord no visto antes en el país.

Ante esta problemática latente ha surgido la necesidad de reforzar los esfuerzos para cuidar el bienestar psicológico. Lamentablemente, no todos tienen los recursos para poder ser asistidos por un terapeuta. Sin embargo, hoy en día hay muchas alternativas que pueden ayudar a superar miedos, dejar atrás la ansiedad, crecer como persona y ver la vida desde otra perspectiva. Los libros se han convertido en un gran aliado.

Diario OJO conversó con la joven autora albaceteña Ana Pérez (23), conocida en redes como @nacidramatica, sobre su libro “Terapia para llevar” en el que reúne 100 herramientas psicológicas fáciles para tener la mente tranquila en el día a día y entender mejor nuestras emociones.

Antes de convertirte en una escritora muy popular, tú ya eras una reconocida creadora de contenido. ¿Qué te animó a crear el perfil “Nací dramática”? Pues todo surgió en la cuarentena, como me aburría me puse a hacer cosas con el iPad. Comencé a subir frases, pero cuando empecé a estudiar Psicología ya lo iba encaminando con mi carrera. Me sentía más cómoda compartiendo temas de psicología porque es lo que estudio. Además, a la gente le gusta mucho, es un tema que está de moda. Cada vez se quiere aprender más de la psicología, en general, en la sociedad.

El primer capítulo de tu libro es Afrontar el fracaso. ¿Qué fracasos tuviste que sortear para llegar a donde estás? Antes de empezar la carrera de Psicología estudié Farmacia por un año. En ese momento yo tenía muy claro que quería hacer algo de Biología sí o sí y por eso me metí a Farmacia, pero no me gustó nada y tuve que tomar la decisión de dejarlo, obviamente no es nada fácil. Yo ya vivía en un pueblo donde estaba la universidad y tuve que cambiarme a otra ciudad, buscar otro piso y fue un cambio grande para mí.

¿Cómo lidiaste con esta situación que, por cierto, es muy frecuente en jóvenes de tu edad? Pues pensé: “¿por qué tengo que tener claro todo lo que voy hacer con mi vida a mis 18 años? Soy súper joven y lo que elija es lo que voy a hacer toda mi vida, así que no pasa nada por equivocarme. Aparte me sirvió mucho tener una amiga que antes de meterse en Farmacia estudió Ingeniería, pero luego se cambió. Ella había perdido un año, al igual que yo, y me decía que no pasaba nada, que estaba súper contenta. Entonces, ya ves tú que a cualquiera le puede pasar.

De los temas que abordas en tu libro, ¿cuál te ha resultado más difícil de trabajar y por qué? El de las Distorsiones cognitivas porque son como errores de pensamiento y es el capítulo más técnico en cuanto a psicología de mi libro, es algo complejo. El reto era tratar de que la persona entienda lo que son las distorsiones cognitivas y cómo le pueden afectar. Pero si se explica fácil, la persona que lo lee lo podrá entender.

¿Y con qué temas se han identificado más tus lectores/seguidores? He visto que tienes una relación muy estrecha con tu comunidad en redes sociales.... Me hablan mucho del capítulo Rupturas amorosas, a mí también me gustó mucho como quedó. Otros temas son Afrontar el fracaso, Poner límites, Aumentar la autoestima, Dejar de procrastinar, Disminuir el uso del teléfono móvil, Aumentar la confianza en uno mismo y Controlar los pensamientos intrusivos, este último es uno de mis favoritos.

Tu libro es uno de los más vendidos en diferentes países como Colombia, Chile y Perú. ¿Cómo has recibido esta noticia? Lo que me está pasando es el sueño de muchas personas y pues no es nada fácil. Todo ha pasado tan rápido. Mi libro salió en junio en España y, en menos de un año, está en otros países siendo de los más vendidos. S abes, se habla mucho del miedo al fracaso y no tanto del miedo al éxito. Yo tengo un poco de miedo al éxito porque intentas dar la talla, intentas hacer las cosas bien, pero como todo ha sido muy de golpe siento, a veces, como si tuviera una doble a la que le pasan están pasando estas cosas. Siento que estoy un poco disociada. Incluso me pregunto, cómo me van a invitar a Latinoamérica a la feria más importante, por ejemplo, de Bogotá, si hace menos de un año he sacado mi libro. Es difícil de gestionar todo esto. Pero estoy muy agradecida y muy orgullosa y de lo que me está pasando.

¿En qué te inspiraste para la creación de “Terapia para llevar” y a qué le atribuyes el éxito? Para mí el libro tiene los ingredientes perfectos Uno que el rosa es mi color favorito. Luego, yo quería hacer un libro para la gente joven y, por tanto, que llamase la atención. También pensé en el libro que me hubiera gustado leer a mí cuando tenía 17 o 18 años, he intentado hacerlo. “Terapia para llevar” está dividido en 20 temas y tiene 100 herramientas, pero como yo quería, que se aleje de lo teórico. Algunos libros te hablan de los problemas, pero no te dicen cómo mejorar. Quería que fuera un libro práctico y didáctico, pero también sencillo y con colores, pero que sobre todo sea ameno y fácil de leer.

¿Cuál es tu mensaje para las personas que ya tienen tu libro o las que aún no se animan a comprarlo? Que es un libro que les va a ayudar sobre todo si quieren tener herramientas para llevar mejor los problemas. Quiero recalcar que no es un libro para leerlo entero, de principio a fin, sino ir al índice y decir, vale, ¿qué necesito trabajar ahora? Y leer un capítulo en función a cómo estás, y tenerlo siempre a la mano para cuando lo necesitas, por eso se llama “Terapia para llevar”.

