A pesar de que su profesión inicial estaba orientada a las comunicaciones, Nicole Escudero dio un giro a su vida cuando encontró en la costura el nuevo motor de su vida. Sottie es un emprendimiento familiar que existe desde 1974, una tradición que iniciaron su bisabuela Quelo y su abuela Zoty. En esta nota conocemos más sobre su historia.

¿Cuál es el origen de tu emprendimiento?

Mi bisabuela empezó a hacer pijamas y ropa de dormir, la marca se llamaba ‘Quelo’, que era su sobrenombre. En ese momento vendían para Sears, luego también para Saga. Así fue hasta el primer periodo de Alan García, las marcas dejaron de pedirle prendas a mi abuela y ella empezó a vender a personas individuales.

¿Cómo decidiste continuar con Sottie?

Yo soy comunicadora. Luego de la pandemia había menos trabajo y llegó un punto en el que tenía que trabajar en proyectos que no me hacían feliz. Siempre me gustó la moda, pero no lo aplicaba, y pensé que si ya estaba luchando y sufriendo por salir adelante quería que fuese en algo que me apasionara.

¿Qué productos ofreces actualmente?

Tenemos un catálogo con los modelos, pueden personalizarse por completo, desde el color, los encajes. No me cierro con ese tema. Si un cliente quiere un vestido que le vio a un famoso o un modelo que tiene en mente, también puede consultarlo y buscamos la forma de hacerlo realidad. Trabajamos a pedido.

¿Los diseños que tienes vienen de tu abuela?

Algunos modelos que tenemos fueron diseñados por ella, pero he hecho algunas modificaciones para que puedan adaptarse a todo tipo de cuerpos. Hay prendas con mi estilo también. No tenemos límite con las tallas, vamos desde XS a 3XL y si alguien desea algo más grande, podemos trabajar con ello.

¿Cuál es el mensaje que quieres transmitir con Sottie?

Ahora las prendas a medida son consideradas un lujo, con mi trabajo busco que la persona pueda obtener lo que tiene en mente y se ajuste al presupuesto que dispone. Lo que ofrezco es el lujo de tener una pieza que está hecha a tu medida y está diseñada solo para ti.

ENCUÉNTRALOS:

Instagram: @sot.tie

WhatsApp: 942 179 631

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Chio Ruiz, asesora de imagen: “La marca personal es muy importante”

Hipertensión arterial, la asesina silenciosa

Melanoma cutáneo maligno: ¿Cómo prevenir el cáncer de piel más agresivo y letal?