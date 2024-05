Verse bien es sentirse bien. Con esta filosofía, Chio Ruiz, experta en asesoría de imagen y colorimetría, busca que sus clientes saquen a relucir su esencia a través de las prendas y colores adecuados. Adultos, jóvenes, adolescentes y hasta youtubers peruanas reconocidas como “Criesinquechua” y “Grace en Internet” han acudido a ella por orientación. En esta oportunidad, Diario Ojo conversó con Ruiz para conocer las claves de su trabajo.

¿Como te iniciaste en el mundo de la asesoría de imagen?

Por más de 32 años trabajé en el mundo corporativo, dentro del rubro de marketing, pero a la par había estudiado lo que es asesoría de imagen porque considero que la marca personal es muy importante. Sin embargo, cuando llegó la pandemia, decidí dedicarme a esto porque me gustaba y porque me permitía pasar tiempo en casa con mis hijos.

¿En qué consiste un servicio de colorimetría?

Lo que hago es evaluar qué tonalidades de color iluminan el rostro y realzan las facciones de mis clientes. Pero no es solo eso, también analizamos la morfología del cuerpo y del rostro para saber qué tipo de prendas sientan mejor. Así como los cortes de cabello y los tintes, incluso el maquillaje en caso de mujeres.

¿Qué tendencia encuentras en pieles peruanas?

Usualmente llegan personas con tez trigueña o mestiza que asumen que deben usa tonos cálidos por ser morenas. Esto es un mito porque, dependiendo de la tonalidad de su piel, pueden usar diferentes gamas de color. Yo les pongo de ejemplo a celebridades como Rihanna y Beyoncé, ambas son morenas, pero una tiene una tonalidad fría (Rihanna) y la otra es cálida (Beyoncé).

¿Tanto hombres como mujeres pueden hacerse una colorimetría?

Así es, tengo muchos clientes varones que acuden a mí porque quieren saber qué les queda bien y encontrar su estilo. Muchos me dicen “no quiero vestirme como mi papá”. La asesoría de imagen es para todos, no solo para mujeres.

¿Existe una barrera de edad para poder acceder al servicio?

Me ha tocado hacerle asesoría a toda una familia, con niños incluídos, y no es ningún problema. Tu tono de piel es algo que te acompaña a lo largo de tu vida. Vienen a mí quinceañeras, novias, y justo este fin de semana que fue el Día de la Madre tuve mi primer grupo con señoras de una edad avanzada. Nunca es tarde para hacerlo.

¿Hay algún mito que exista en torno a tu trabajo?

Muchos piensan erróneamente que al venir les voy a prohibir usar ciertos colores o que les quitaré prendas que les gustaba usar, pero no es así. No te voy a decir que no uses rojo, por ejemplo, pero sí te voy a ayudar a encontrar qué tono de rojo te queda mejor. Además, también converso con mis clientes para conocer su estilo previo y su personalidad. Se trata de sacar a relucir el mundo interior de esa persona. Mi enfoque es el bienestar.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR

Aroma de Vale: Mujeres empoderadas a través de la belleza

5 looks para celebrar el Día de la Madre recomendados por Marina Mora

Postres y responsabilidad social: McDonalds presenta una propuesta deliciosa y sostenible