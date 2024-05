Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Efraín, de 31 años, que vive en San Juan de Lurigancho:

Doctora Moro, llevo cinco meses de relación con Mariela, pero he descubierto un mal hábito de ella que me molesta demasiado. A mi pareja le gusta dormir casi todo el día y por esta razón casi no hablamos. Lo crea o no, estoy a punto de terminar nuestra relación por su exceso de sueño.

Yo me despierto a las cinco de la mañana todos los días para ir a trabajar, y me duermo a las diez en punto para recuperar energías. ¿Y mi chica? Bueno doctora, su vida consiste en ver series toda la madrugada, dormir a las seis de la mañana y despertar para el almuerzo.

Al inicio su rutina no me molestaba, la verdad. Pero ahora que lo pienso bien, me doy cuenta que Mariela es una mujer descuidada, acostumbrada a que sus padres le den todo, mientras ella no hace nada más que tumbarse en su cama.

Lo peor de todo es que no veo interés de su parte por pasar tiempo conmigo. Cada vez que le digo para salir a pasear o para ver una película juntos, me dice que no puede porque tiene sueño. Esa siempre es su excusa, doctora. No sabe cuántas veces he terminado hablando solo en el teléfono porque ella se queda dormida.

Yo no me enojaría con mi chica si su cansancio se debiera al trabajo o al estudio, pero ella tiene sueño porque le gusta perder el tiempo. ¡No hace nada productivo por su vida! ¿Usted cree que debería terminar por esta causa o es muy exagerado? Aconséjeme.

CONSEJO

Estimado Efraín, antes de tomar una decisión, conversa con tu pareja e intenta entender porque ella duerme demasiado. Quizás ese cansancio constante puede ser causa de una enfermedad o algún problema emocional. Si notas que Mariela no quiere poner de su parte para solucionar este problema, entonces coméntale cómo está impactando su mal hábito en la relación. Saludos.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe