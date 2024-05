La tesis representa un desafío que pocos profesionales emprenden con éxito. La doctora Rosario Martínez vivió en carne propia el rechazo a su tesis doctoral y fue entonces cuando se embarcó en una incansable búsqueda para encontrar un manera que facilitara elaborar una tesis. Así creó su metodología “AQP” que está siendo utilizada por miles de personas no solo de Perú, sino de otros países.

¿Qué la impulsó a crear su propia método “AQP” para elaborar una tesis y en qué consiste?

Empecé esto en el año 2016 o 2017. Yo estaba trabajando mi tesis doctoral y después de haber sido aprobada con 19 de nota, cuando fui a sustentar me la rechazaron. Entonces tuve que aprender a la mala, como decimos, a hacer investigación. Luego fui mejorando y creé la metodología “AQP” que actualmente manejo y consiste en responder las siguientes preguntas: ¿A dónde harán el estudio?, ¿con qué o quiénes vas a trabajar?, ¿qué problemas tiene?

¿Qué la impulsó a compartir sus conocimientos?

Como yo tuve muy malas experiencias en todas las tesis que he hecho, cuando aprendí a hacerlas pensé, en buena hora porque detrás de mí hay muchos profesionales que están sufriendo o han sufrido igual que yo o hasta más y, por cuestiones éticas, decidí enseñar.

¿Qué factores considera que dificultan la culminación de una tesis?

El primer problema, aunque te parezca mentira, es la universidad, pone muchas trabas, pareciera que quiere que los alumnos ingresen, pero no los dejar salir. También la universidad no le paga a los profesores o asesores lo justo, ni nada extra, y cada alumno es un trabajo más para ellos, una molestia por llamarlo así. Y, por supuesto, el que sale perdiendo es el estudiante.

¿Qué aspectos se deberían cambiar sobre la forma de enseñar tesis?

Lo que yo siempre le aconsejo a los profesores o asesores es que tengan un poquito de paciencia, buen humor y que les enseñen a los alumnos desde cero. Que no asuman que ellos ya saben hacer una tesis. Creo que eso falta, paciencia y esa sensibilidad de querer ayudar al otro y no estresar a los pobres chicos. Muchos abandonan la carrera o la maestría porque sienten que la tesis sobrepasa todos sus niveles.

¿Cuál sería su mensaje para las personas que quieren mandar a hacer su tesis?

Es un problema muy serio. La gente cree que con pagar la tesis va a estar perfecta, pero estas personas o empresas no se fijan en el marco teórico, no hacen un estudio profundo, ellos entregan cualquier cosa y como el alumno no sabe, no tiene cómo reclamar. Es un gasto de dinero y tiempo sin aprender nada y con una tesis que no sirve. Mi sugerencia es que intenten aprender, es la única forma de poder salir adelante.

¿A qué atribuye su éxito rotundo en las redes sociales?

Lo que a los chicos les gusta es que yo les enseño de una manera muy didáctica, les hago perder el miedo. A veces, el pobre alumno siente como si estuviera en un laberinto y no sabe para qué lado seguir, pero yo los oriento.

PERFIL

Es Magister en Psicología (USIL) y doctora en Administración (UNFV). Líder en Asesoramiento de Tesis en todo el Perú y creadora del método “AQP”. También es autora de los libros “El Secreto detrás de una Tesis” (2020) y “Cómo terminar una tesis: El paso a paso para hacer todo el desarrollo de una tesis”.

La Dra. Martínez ha vendido más de 10,000 copias de su libro El secreto detrás de una tesis.

PREMIOS

En 2021 ganó el premio Two Comma Club por alcanzar el millón de dólares con sus cursos digitales.

CIFRAS

