La carrera de Medicina de la Universidad San Marcos es una de las más demandadas del país pero, tras múltiples intentos y gracias a su tenacidad implacable, José Patiño logró ingresar. Hoy cursa su sexto año y, además, se ha convertido en un reconocido youtuber por compartir sus experiencias y métodos de estudios con el único propósito de conseguir ingresos para seguir financiando su sacrificada profesión. Es hijo de una madre soltera que trabajó, por muchos años, vendiendo periódicos para mantenerlo a él y sus tres hermanos, y su único sueño es que Dios le permita darle todo lo que se merece a la mujer que le dio la vida.

Diario OJO conversó con el popular estudiante sobre los obstáculos que ha tenido que sortear en su vida universitaria.

¿Qué te motivó a estudiar Medicina?

Ayudar al prójimo porque acceder a la salud es caro, y también por mi familia. De niño casi nunca iba al hospital. Mi mamá no tenía esa cultura de la prevención, por ejemplo, de llevarnos al odontólogo para evitar las caries o al pediatra para ver cómo estábamos creciendo. Luego, mi abuelo tuvo un accidente y terminó falleciendo por el tema económico, no pudimos llevarlo a la clínica.

Postulaste muchas veces a Medicina, ¿a qué te hubieras dedicado si no ingresabas?

Yo nunca tuve un plan B. En algún momento pensé estudiar Medicina en una universidad particular, pero así no sea tan prestigiosa igual es cara, y la verdad es que ni trabajando las 24 horas del día podría pagarla. Entonces, me enfoqué en una universidad pública por recomendación de mi hermano mayor, su sueño era ingresar a la UNI y nunca lo hizo. No me imaginé que me iba a tomar tanto tiempo. Pero algo que me destaca es que soy terco y yo sentía una corazonada, yo quería ser médico de la San Marcos y seguí intentando, sabía que sería un buen médico.

¿Siempre tuviste el respaldo de tu familia?

Los primeros dos años me apoyaron económicamente y moralmente, pero a partir del tercer año ya estaban cansados. Mi mamá no tenía dinero, se endeudaba para poder pagar el examen o el centro universitario. Yo no sabía cómo hacerle entender que la inversión que estaba haciendo valdría la pena. Tuve conflictos con ella, renegaba conmigo y yo me sentía triste, pero me callaba porque no podía hacer nada. En ese entonces era un jovencito de 18, 20 años que no sabía cómo conseguir ingresos. Con el tiempo, en una entrevista que le hicieron a mi mamá en el canal de reportajes de la universidad, ella contó que si hubiera tenido dinero me hubiera seguido ayudando, pero tenía preocupaciones de otras cosas.

¿Qué opinión tienes de la salud pública ahora como estudiante?

Me he dado cuenta que la gran mayoría de hospitales nacionales son muy precarios. Una vez vi que en la sala de operaciones de uno de los principales hospitales de Lima, no mencionaré nombres, no había agua. Imagínate, los cirujanos listos para operar, quieren lavarse las manos y no hay agua. Tuvieron que agarrar un suero. La precariedad es extrema. Y yo sé que cuando sea médico obviamente la situación no va a cambiar mucho, pero sí me gustaría ayudar, al menos, con conocimientos, concientizando a la población sobre la prevención.

¿Cuál sería tu mensaje para los jóvenes que quieren estudiar Medicina?

He aprendido que la vida de un aspirante a medicina es estudiar. Tienes que ser sistemático, aprender a estudiar es la clave. También les diría que no se comparen. Yo, por ejemplo, no sabía estudiar, era un chiquito que había salido de un colegio público no tan bueno. Los jóvenes tienen que analizar su situación y con esos recursos, que sean pocos o muchos, adaptarse. Luego llegarán tiempos mejores.

Actualmente, eres uno de los beneficiarios de la Beca Permanencia – PRONABEC. ¿Cómo accediste?

Yo ingresé a la universidad en el 2018 y empecé a estudiar en la universidad en el 2019. En la universidad escuché por primera vez el nombre de esa beca pero dije, será para los jóvenes de ceros recursos, que vienen de la Puna o que no tienen familia acá en Lima. No me veía como si la necesitara, yo dependía de mi mamá, cuya principal actividad era la venta de diarios. Pero en pandemia me di cuenta que no tenía laptop ni internet, tampoco podía pagar el cuarto donde vivía con mi mamá. Entonces, reuní todos los requisitos y postulé, a pesar de que tú no tenía tanta chance de ganarlo porque mis notas no me respaldaban al principio, pero la agarré. Ha sido de gran ayuda.

¿De qué manera consideras que ayudan este tipo de iniciativa?

Cuando estudias Medicina trabajar y estudiar no es tan adecuado porque un médico tiene que estar estudiando siempre. Tú no te puedes equivocar con un paciente porque o se va a enfermar más o lo puedes matar. La verdad que con la beca me ha ido bastante bien. El beneficio económico es que te entregan mensualmente S/920 y cada estudiante debe administrarlo bien. Básicamente en útiles escritorio, transporte y en alimentación. Te dan un monto adicional si eres de provincia.

¿Cómo te animaste a crear contenido?

Fue en pandemia, quería distraer mi mente y dije, bueno, siempre quise subir vídeos a YouTube. No imaginé hasta donde iba a llegar, me siguen bastantes personas, de todas las edades y eso me gusta. Ellos me han ayudado en todo el sentido de la palabra. Ven mis videos y eso puede ser un ingreso económico adicional para mí. Soy como mi propio padre o lo invierto en mi mami, pues ella nos ayudó bastante y espero que tenga vida para cuando yo pueda cosechar el esfuerzo y el sacrificio que estoy haciendo. Igual, mi agradecimiento con ella no será suficiente.

¿En qué inviertes el dinero que ganas como creador de contenido?

En la descripción de mis redes coloco “estudio medicina y creo contenido en YouTube con el propósito de autofinanciar mi educación” porque describe muy bien lo que yo hago. Lo uso para mis útiles de escritorio, para poder estudiar en un lugar tranquilo, ahora vivo con un compañero que está de viaje. Yo mismo procuro eso para mí, Mi sueño no es ser el youtuber más grande del Perú, sino ser un buen médico.

José Patiño - Estudiante de Medicina y youtuber

Cursa el sexto año de la carrera de medicina y es uno de los beneficiarios de la Beca Permanencia – PRONABEC. Cuenta con 106 mil suscriptores en su canal de Youtube. Lo encuentran como @JosePatino1 en sus redes sociales.

+66 mil seguidores en TikTok y 39.7 mil en Instagram .





TE PUEDE INTERESAR:

¿Por qué los jóvenes abandonan sus estudios?

4 millones de pacientes con cáncer quedarías sin acceso a tratamientos innovadores por demanda de EPS

Ana Pérez, la joven española que conquista Latinoamérica con su libro Terapia para llevar