Magaly Moro | magalymoro@prensmart.pe

Simón (42 años, Cercado de Lima). Doctora Moro, hace dos meses inicié una relación amorosa con Sandra, una señorita que conocí en el trabajo. Ella es bien introvertida e inteligente. Realmente estoy enamorado y el sentimiento es mutuo. Sin embargo, hay un tema que a algunos les puede parecer tonto, pero que para mí es importante: a Sandrita no le gusta beber alcohol. Lo peor no es eso, sino que cuando ve a alguien haciéndolo lo critica muy duramente, como lo hace conmigo.

Yo no soy un alcohólico, pero me gusta tomarme una cervecita interdiario o los fines de semana. Es algo que me relaja y me desconecta del estrés diario que vivo en el trabajo. En cambio, mi pareja lo rechaza como si fuera un veneno. Asumo que es porque cuida su figura y no quiere que le salga esa panza chelera que tengo yo.

Cada que salimos a lugares donde venden alcohol, ella está con una cara de incomodidad. “Te he dicho que odio esto, el olor del trago y ver a gente con un comportamiento desequilibrado me estresa”, me repite. No obstante, a mí sí me gusta. Desde que tengo 18 años voy a bares y no sé si esté dispuesto a renunciar a mi mayor distracción por Sandra. Además, cada que salimos con amigos y los ve con una copa en la mano, empieza con su discurso de las consecuencias dañinas del alcohol. Es muy insoportable.

Yo la quiero demasiado y me gusta estar con ella cuando estamos en la comodidad de mi departamento, pero detesto esa actitud que adopta cada que tomo algo o ve a alguien tomar. ¿qué hago?

OJO AL CONSEJO

Simón, me parece que ambos deben empezar a ceder para que su relación continúe, si eso es lo que realmente desean. Si ella te quiere puede hacer el esfuerzo de entender tu gusto por el alcohol y acompañarte a bares. Asimismo, tú también debes aceptar que a ella no le gusta tomar y respetarlo sin fastidiarte, además de ir a lugares donde no haya alcohol.