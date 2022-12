Mi pareja sale mal en las fotos: “nunca publico las imágenes en mis redes sociales”

Magaly Moro

Sonia (23 años, Chorrillos). Estimada doctorcita Moro, estoy muy incómoda con lo que está pasando en mi relación amorosa con Manuel, mi enamorado desde hace cinco meses.

Él es un joven de 30 años, diseñador de profesión, simpático, inteligente y con un cuerpo ejercitado. Sin duda, todas estas cualidades me encantaron cuando lo conocí. Sin embargo, hay algo en él que no me agrada y es que sale demasiado mal en las fotos. Nuestras instantáneas nunca reflejan cómo es en realidad.

Recuerdo que durante los primeros meses él no quería que nos tomáramos fotos y si lo hacía siempre buscaba salir con mascarilla y lentes. Nunca le reclamé porque estábamos entrando en confianza, pero hace dos meses que le tomé fotos desprevenido me di cuenta que lo hacía porque era consciente de lo pésimo que salía. Menos mal esa vez no subí la imagen a mi Instagram porque hubiera pasado vergüenza con mis amigas que son bien criticonas.

A raíz de eso, no le he vuelto a pedir una fotografía y cuando es un día importante para nosotros posamos para la cámara, pero nunca publico las imágenes en mis redes sociales.

He visto que Manu a veces las sube, pero siempre se pone un emoticón en la cara.

Doctora, sé que quizás sea un problema mínimo a comparación de otros, pero realmente me fastidia no poder exponer mi romance y compartir nuestras salidas. ¿Cree que con el tiempo eso pueda afectarnos? Ayuda, por favor.

Ojo al consejo

Querida Sonia, cuando uno se enamora acepta a esa persona tal y como es. Si tú eres feliz con Manuel y jamás te ha faltado el respeto, entonces vive tu romance sin importar el qué dirán. Recuerda que lo físico es pasajero. Además, te estás perdiendo de registrar lindos momentos. Este consejo también va para tu pareja. No se repriman. Mucha suerte.