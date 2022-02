Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Raquel (38 años, Surco). Doctora Magaly, por favor, quiero que me ayude con sus consejos, esos que cambian la vida, porque estoy sufriendo mucho.

Dejé a Moisés hace 20 años, fue mi novio cuando tenía 18 años y él 20. Lo conocí a través de amigos en común. Mi separación con él fue muy triste, teníamos 5 meses de relación y un día su papá se apareció en mi trabajo y me pidió que dejara a Moi porque tenía un hijo y debía asumir esa responsabilidad. Y eso hice, sin darle detalles ni explicación, terminé la relación, cambié de trabajo y retorné a Lima a continuar con mi vida. Todo esto pasó en Huancayo y no regresé a buscarlo.

Hace un año, me encontré con un amigo que teníamos en común. Me dio su número y lo llamé. Escuchar su voz después de 20 años fue mágico, la química fue la misma de antes. Al día siguiente continuamos hablando para ponernos al día. Moisés seguía soltero y su hijo ya tenía 22 años. Por mi parte, le comenté que estaba divorciada y era madre de tres muchachos.

Después de cuatro meses de chatear por WhatsApp, él me pidió que viaje a Huancayo para vernos, me pagó el pasaje y fui. En esa visita decidimos intentar una relación a distancia, pero ya vamos 7 meses de romance y siento que esto pronto se va acabar. Ambos estamos muy enamorados, pero nuestras vidas son muy diferentes. Mis hijos y yo tenemos una vida acomodada, mientras que él sigue viviendo de cachuelos y el dinero se le va en alcohol porque toma mucho. No sé si arriesgarme o volver a alejarme. ¿Qué hago?

Ojo al consejo

Querida Raquel, ambos han tomado caminos diferentes y creo que lo mejor que puedes hacer es observar el panorama desde afuera, sin aferrarte al amor que tuvieron en la juventud. Sé sincera, ¿realmente te gusta la persona que es ahora y quieres seguir con él?

Piénsalo bien porque no solo tu vida depende de esa decisión, sino también la de tus hijos. Suerte.