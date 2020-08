Claudia Ramírez decanta con 3 looks ‘total white’

A pesar de estar alejada de los 'reality', la modelo Claudia Ramírez sigue dando que hablar y no sólo por su belleza, si no también, por sus acertados looks. Es por ello que en esta nota, te presentamos los mejores outfits 'total white' de Claudia que también querrás utilizar. ¡Te encantarán!

En esta primera fotografía,observamos que Claudia utilizó un lindo top blanco con escote en forma de corazón. Además, la prenda, tiene unas mangas cortas que le dan el estilo divertido al look. Finalmente, Ramírez complementó este outfit con un pantalón a la cintura que ciñe su figura. ¡Hermosa!

En esta segunda publicación, la modelo usó un básico polo blanco, que combinó con un jean y zapatillas que le permitirán estar cómoda durante todo el día. Ideal outfit cuando queramos vernos lindas y con estilo. ¡Bella!

Y para finalizar con esta nota, Claudia Ramírez lució un vestido blanco, que combinó con unos tacos color nude. Esta prenda, permite ceñir el escultural cuerpo de la modelo, pero a la vez, consigue verse guapa. ¡Qué buen gusto!

