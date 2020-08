¡'Combate' de bellezas! Vanessa Jerí vs. Cinthya Copianno [FOTOS]

"Para mi fue un placer estar con ustedes. Que Dios los bendiga", fueron las últimas palabras de Vanessa Jerí en 'Combate'. Tras su salida, ingresó la conductora ecuatoriana Cinthya Coppiano, ex pareja del combatiente español Bruno Agostini. A poco de cumplirse un mes desde su despedida, te preguntamos: ¿cuál te gusta más? ¡Esto opinan ellas de 'Combate'!

Vanessa Jerí tuvo que pensarlo bien antes de ingresar a 'Combate'. "No sería una mala idea, si lo hago mal tropezaré y me volveré a levantar, y voy a aprender, pero hay que arriesgarse porque ¡el que no arriesga no gana nunca! Entonces dije: 'Yo me voy a lanzar a la piscina con todo", dijo en Pandora Slam.

Además, respondió a las críticas de algunos televidentes. "Yo soy una persona siempre de retos, sabía lo que se venía, o sea la avalancha de gente que también iba a estar en contra, tú sabes que los peruanos si no te critican la mayoría -algunos, no todos- no son peruanos. Entonces ellos siempre tienen que estar ahí molestando", agregó.

Tras su salida, ingresó Cinthya Coppiano para conducir la novena temporada de 'Combate'. “Cuando recibí la invitación me sentí honrada de que pensaran en mí para estar al frente del programa. Combate es un reality que tiene una magia impresionante, asumo esta experiencia como un reto, así que arranco con toda mi energía para hacer vibrar al público”, dijo en conferencia de prensa.

"Estoy fascinada con este país. Los peruanos son A1 y 'Combate' es bacán y la producción me ha tratado como a una reina. Quiero darles las gracias a los peruanos, tienen un lugar especial en mi corazón”, dijo Cinthya Coppiano el día de su presentación.

Pese a su esfuerzo, las críticas no se hicieron esperar. Los usuarios de redes sociales pedían una conductora peruana. "Todas las críticas son buenas y hay que ver de quién viene. Hay que aprender, escuchar y continuar con tu vida", dijo en entrevista con un medio local. Y a ti, ¿quién te gusta más? ¡Aquí te dejamos algunas fotografías!

