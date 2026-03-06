Las infecciones de transmisión sexual no están dando tregua y los casos siguen en aumento en varias regiones del país, especialmente en contextos de alta interacción social como el verano y los carnavales, donde se incrementan los encuentros ocasionales. El Dr. Antonio Grandez, urólogo de Insalud, detallará cuáles son las acciones que protegen del contagio de VIH y otras ITS asociadas a prácticas sexuales.

PROTECCIÓN. Hablar antes del encuentro sobre el uso de preservativo evita suposiciones peligrosas y acuerdos improvisados. Cuando no se conversa, la decisión suele tomarse en el momento, bajo presión o impulso. Esa omisión abre la puerta al VIH y a otras ITS que pueden transmitirse incluso sin síntomas visibles.

PRESERVATIVO. Usarlo desde el inicio hasta el final del acto sexual reduce el riesgo de VIH, clamidia y gonorrea. Colocarlo tarde o retirarlo antes de tiempo anula su efecto. Además, aunque no cubre toda la piel, disminuye la exposición al VPH y a otras infecciones transmitidas por contacto directo.

PAREJAS. En periodos de alta vida social, sumar parejas en pocos días incrementa la red de contactos sexuales previos. Cada nuevo vínculo implica un historial que muchas veces se desconoce. Sin protección constante, la probabilidad de exposición crece aunque nadie presente molestias.

ALCOHOL. El exceso de alcohol altera el juicio y favorece decisiones que en otro contexto no se tomarían. En celebraciones y fiestas, esa combinación suele terminar en relaciones sexuales sin protección.

Más de un millón de personas contrae una ITS cada día, y la mayoría no presenta señales, según la OMS.

OJO AL DATO

Las ITS pueden avanzar en silencio, por eso la prevención y los controles médicos periódicos siguen siendo la forma más directa de evitar consecuencias mayores.

SÍNTOMAS

Alerta a malestares como ardor, secreciones o lesiones que aparezcan días o semanas después del coito. Ignorarlos facilita nuevos contagios.

PRUEBAS

Realizarse chequeos tras encuentros ocasionales permite detectar infecciones tempranas y cortar la cadena de transmisión.

VACUNA

La inmunización contra el VPH reduce el riesgo de lesiones y ciertos tipos de cáncer asociados a este virus.