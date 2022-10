¿Te lavas el pelo todos los días para que se mantenga limpio y sin grasa? Este es un hábito de higiene que muchas personas han adoptado; sin embargo, los expertos aconsejan no echarle shampoo y agua a diario, pues esto afecta su apariencia, lo que sí recomiendan es seguir al pie de la letra ciertas pautas para mantener el cabello brilloso por más días y que no se vea sucio. Aquí te compartimos los trucos que debes poner en práctica para que tu melena luzca como recién salida de la peluquería.

Cada tipo de cabello tiene su particularidad. El rizado es menos graso, por lo que no se tendrá que acondicionar demasiado, pero si es liso, habrá más opciones de que se ensucie a menudo, y, por lo tanto, se tendrá que lavar más frecuentemente. En este sentido, un estudio de la Universidad de Columbia explica que si la piel y el pelo son grasos, se debe lavar unas 3 o 4 veces por semana, mientras que si se está en un punto medio, con 2 lavadas es suficiente para mantener la salud del cuero cabelludo.

Esto no es todo, también hay que tomar en cuenta el cómo se lava y la cantidad de producto que se usa. Lo mejor es usa un shampoo neutro, al igual que el acondicionador, y solo una cantidad del tamaño de una avellana o nuez y distribuir bien haciendo masajes para favorecer la circulación.

Los trucos para que tu pelo se mantenga limpio

1. No lo toques a cada momento

Cada vez que tocas tu cabello para acomodarlo, hacerte una cola o moverlo de un lado para otro, lo único que estás logrando es ensuciarlo, pues las manos acumulan suciedad y la trasladas sin querer.

2. Un cepillado correcto

Para no remover el sebo o grasa desde la raíz y trasladarlo al resto del pelo, lo mejor es cepillarlo de medios a puntas y así no se hará más visible la suciedad. Además, no peines en exceso.

3. Agua fría para lavarlo

Enjuagar bien el pelo luego de aplicar el shampoo o reacondicionador es clave para su cuidado. En este punto es importante que lo aclares con agua tibia o fría. Este truco permitirá cerrar la cutícula de la fibra capilar, lo que hará que el producto aplicado permanezca más tiempo y evite así la suciedad, según recomiendan desde la revista Elle.

Aquí también aconsejan hacerlo con agua mineral y no la que sale del grifo, pues tiene cal que ensucia tu pelo. Otra opción es hervir el agua del caño y una vez tibia usarla para tu melena.

La estilista Noelia Jiménez explicó a Vogue que si mantienes el truco del aclarado con agua casi fría conseguirás controlar los niveles de sebo y, por tanto, tu melena se ensuciará menos.

4. Mantén tus cepillos limpios

Cepillos y planchas se ensucian cada vez que te realizas un peinado, por esta razón es ideal que laves o sumerjas los primeros con agua y alcohol para desinfectarlo, mientras que las herramientas que conectarás a la electricidad deben ser limpiadas frotando un algodón impregnado en la solución anterior para que la grasa acumulada no ensucie el cabello.

5. Amarra tu cabello antes de dormir

El pelo suelto suele ensuciarse más y si tienes la piel grasa, es mejor evitar el contacto con la cara, por lo que llevarlo amarrado es una gran solución, algo que también debes hacer antes de dormir.

6. Cuida tu alimentación

“Los alimentos con alto contenido graso contribuyen a la producción de sebo en el cuero cabelludo por lo que se deben evitar ya que se ensuciará el cabello con mayor rapidez”, explicó Noelia Jiménez a Vogue. Ella recomienda reducir el consumo de azúcar ya que “minimiza la vitamina E en sangre, muy importante para que el pelo crezca saludable”. En esto también hay que prestar atención a la cantidad de harinas refinadas que ingerimos, ya que ayudan a segregar más sebo en el cuero cabelludo y un exceso de impurezas.

¿Cada cuántos días hay que lavarse el pelo?

Muchos piensan que, si te levas el pelo todos los días, lo tendrás más limpio, pero la ciencia argumenta que las personas que se lo lavan mucho acaban secando el cuero cabelludo y produciendo mucho más aceite. Según explican desde Business Insider que “lo ideal es lavarlo 2 veces por semana. Aunque, si tienes el pelo muy graso, lo recomendable son 3 o 4 días. El tipo de piel, los tratamientos que te hagas en el pelo y tu tipo de cabello son factores que influirán a la hora de decidir con qué frecuencia debes lavártelo”.