A la sexualidad se le debe dar la misma importancia que a otras actividades que hacen parte de nuestra cotidianidad, como comer, ejercitarnos, dormir, bañarnos, estudiar, leer, entre otras. Para la Dr. Katherine Gomez, gestora de Riesgos en Salud de RIMAC, “‘es fundamental entender que la salud sexual no se limita únicamente a la ausencia de enfermedades, sino que abarca el bienestar físico, emocional y mental”. En ese sentido, resalta algunos aspectos importantes que promuevan el derecho a vivir una sexualidad sana y responsable.

INFÓRMESE. De acuerdo a la última Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) 2023, en Perú, solo el 58,6 % de las mujeres entre 15 y 49 años utilizan algún método anticonceptivo. Al respecto, Gómez afirma que el acceso a información sobre los diferentes métodos anticonceptivos permite que tanto mujeres como hombres tomen buenas decisiones sobre su salud sexual y reproductiva.

USE PROTECCIÓN. Utilizar preservativos y otros métodos anticonceptivos no solo previene embarazos no deseados, sino que también protege contra las enfermedades de transmisión sexual (ETS). Asegúrese de utilizarlos correctamente y, de preferencia, consulte con un médico la mejor opción.

CUIDE SU BIENESTAR EMOCIONAL. ‘Si está experimentando estrés, ansiedad o depresión, considere buscar apoyo profesional. El respeto, el consentimiento y el bienestar emocional son esenciales para una vida sexual plena”, recomienda la doctora.

REGULARES. Sométase a exámenes periódicos para monitorear su salud sexual y poder detectar cualquier problema a tiempo y recibir el tratamiento adecuado.

COMUNICACIÓN ABIERTA. Aborde sus preocupaciones íntimas con su pareja, sin temor y con honestidad. Esto no solo fortalece la relación, sino que también contribuye a una vida sexual más segura.

VIH EN EL PERÚ. Solo en el 2023 se notificaron 9,490 casos de VIH en el país, donde la gran mayoría son hombres, lo que evidencia la importancia de la prevención y el seguimiento médico constante.

“Invertir en salud sexual no solo mejora la calidad de vida, sino que también fortalece el bienestar general”, concluye la Dr. Katherine Gomez.

La confianza se construye al hablar abiertamente y con respeto sobre sus deseos y preocupaciones sexuales.

