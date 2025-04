Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Graciela, de 32 años.

Querida doctora Magaly Moro, le escribo totalmente devastada. Mi novio, el padre del hijo que estoy esperando, me fue infiel. Tengo 7 meses de gestación y descubrí que Armando sacó los pies del plato el mes pasado.

Me enteré de su infidelidad porque descubrí mensajes subidos de tono con una mujer en su celular. Armando dice que no ha tenido nada físico con esa tipa, pero sí aceptó que se estuvo mensajeando con ella porque se sentía solo, ya que yo, por mi embarazo, ya no he querido tener intimidad con él.

Doctora, su excusa me pareció ridícula. No puedo comprender que un hombre no tenga la capacidad de vivir sin contacto sexual mientras su pareja está embarazada. Estoy pensando seriamente en separarme de él.

Sin embargo, mis amigas me han contado que es frecuente que los hombres engañen a sus esposas durante la gestación. Que solo es físico y que no involucran sus sentimientos. Que lo que le pasó a Armando es algo común entre los hombres y que debería pensar muy bien si realmente quiero dejarlo, porque criar sola a un hijo puede ser muy desgastante.

No sé qué pensar, doctora. Yo realmente dudo mucho que lo de Armando con esa mujer haya sido solo envío de mensajes de textos como él me jura. Siento que la confianza entre los dos se ha roto.

Estoy a pocas semanas de dar a luz y realmente no quiero que mi hijo tenga un hogar donde no está su padre. ¿Usted cree que debería perdonarlo?

CONSEJOS

Querida Graciela, entiendo tu desconfianza. Pero si tienes muchas dudas con respecto al comportamiento de Armando, es mejor que te tomes un tiempo para pensar bien las cosas, no sea que más adelante te arrepientas. Más allá de lo que decidas con tu relación de pareja, debes tener presente que ambos estarán unidos siempre por el hijo que pronto nacerá. Suerte.