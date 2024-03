La valentía y la determinación de muchas mujeres han impulsado cambios significativos en sectores que tradicionalmente eran dominados por los hombres, como es el caso de las carreras técnicas duras. A pesar de ello, en la actualidad, siguen desafiando las expectativas y marcando la diferencia en campos donde la presencia femenina aún es escasa. Brenda e Isabel son ejemplos claros de coraje y dedicación en la industria de la maquinaria pesada.

Brenda Gutiérrez Tito: empoderamiento en la Electrotecnia Industrial

Brenda, de 27 años, pensó estudiar la carrera de Administración, pero gracias al aliento de sus instructores, descubrió su pasión por la Electrotecnia Industrial. A pesar de la inicial desaprobación de su padre, quien provenía del ámbito minero, Brenda culminó su carrera y encontró el éxito como técnico en reparación de componentes en la empresa Komatsu - Mitsui.

“Al principio, mi padre no estaba seguro de mi elección. Venía de trabajar en minería y no veía con buenos ojos que su hija siguiera un camino diferente al que tenía pensado inicialmente. Pero seguí adelante con determinación y ahora estoy orgullosa de lo que he logrado”, compartió Brenda.

Enfrentando la realidad de ser una de las pocas mujeres en su carrera, se apoyó en sus compañeras y en la guía de sus docentes en SENATI. “Estudiar una carrera de ‘hombres’ no fue fácil, pero gracias al apoyo de mis otras dos compañeras e instructores, aprendí a superar cualquier obstáculo que se presentara en mi camino”, agregó.

Hoy en día, Brenda desafía los estereotipos revisando, evaluando y modificando diversos componentes de los gabinetes de control de camiones para minería, demostrando que las mujeres pueden sobresalir en el campo que elijan.

Isabel Pagán Vega: Forjando un camino en la Mecánica Automotriz

Isabel es un ejemplo de valentía y perseverancia. Su historia en el rubro inició cuando a los 13 años encontró a su padre reparando el carro de la familia junto a sus hermanos. Su curiosidad y fascinación por la mecánica la llevó a desafiar las expectativas de género y seguir su pasión por las maquinarias.

Isabel, es instructora de la carrera profesional técnica de Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Construcción en SENATI, donde empezó su camino profesional. Foto: Difusión.

“Recuerdo que mis padres tenían miedo. En esa época, ver a una mujer meterse en el carro y embarrarse de grasa, no era común. Además, las mujeres estaban destinadas a estar solo en la cocina. No fue fácil entrar al mundo de la mecánica cuando empecé a estudiar en SENATI, y tratar de amoldarme a la rudeza y la fuerza que esta carrera demandaba en esos años, pero, finalmente, lo logré”, explicó.

En su familia esperaban que se convierta en enfermera, pero Isabel nunca dudó de sus habilidades y siguió adelante con determinación. Hoy es instructora de la carrera profesional técnica de Mantenimiento de Maquinaria Pesada y Construcción en SENATI, donde empezó su camino profesional.

“Como docente, me enorgullece ver más mujeres interesadas en ingresar a la industria de la maquinaria pesada. Si yo pude hacerlo, estoy segura de que ellas también podrán. Solo deben ignorar los comentarios que no sean alentadores y el machismo que aún existe, porque las mujeres lo podemos todo”, finalizó Isabel.