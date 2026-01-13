El consenso de las previsiones avanza la creación de unos 480.000 empleos en España el próximo año, y como el teletrabajo se mantiene por debajo de la media europea (15,4% frente al 22,6%), las empresas requerirán un gran número de perfiles híbridos capaces de aumentar la productividad gracias a la utilización de herramientas digitales.

Por otra parte, el trabajo freelance y por plataformas seguirán creciendo los próximos doce meses, de manera que la estabilidad laboral dependerá de la capacidad regulatoria y de las políticas de formación continua que se apliquen, según José Manuel Corrales, coordinador del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad Europea.

“La OCDE calcula que solo un 9% de los empleos son totalmente automatizables, lo que significa que la tecnología transforma más que elimina”, según afirma José Manuel Corrales, coordinador del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad Europea. Así que la digitalización empresarial y la incorporación de la IA a productos y procesos seguirán elevando la demanda de perfiles que diseñen, operen y aseguren todos esos sistemas. “El Foro Económico Mundial sitúa la AI y el Big Data (86%) y la robótica/automatización (58%) entre las tendencias más transformadoras hasta 2030”, detalla Corrales.

En segundo lugar, nos encontramos con la transición verde, que incluye energías renovables, eficiencia y movilidad eléctrica. Los planes de descarbonización y la ola de inversiones en renovables impulsarán la demanda de mano de obra técnica con cualificación específica. Y ahí España figura entre los principales empleadores de la Unión Europea”, asegura el profesor Corrales.

Para responder a estas necesidades, la Universidad Europea ofrece programas como su Máster en Inteligencia Artificial, enfocado en competencias clave para un mercado en constante transformación, y ha creado la primera Escuela de Sostenibilidad en una universidad española, concebida para formar expertos en áreas fundamentales para la economía verde.

Además de estas áreas emergentes, el Top3 del empleo en 2026 se completa con enfermería especializada, personal de atención primaria y salud mental y, sobre todo, con técnicos en cuidados, dado el envejecimiento de la población. También relacionado con la salud, el experto apunta a una cuarta industria con gran demanda de profesionales, “la farmacéutica, donde se está observando un gran avance de la mano de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”. En quinto lugar, alude a “la logística y el turismo, motores clave de la economía que viene, con un crecimiento del PIB estimado del 2,4%, según BBVA Research”.

En cuanto al teletrabajo, en general se consolida. El experto de la Universidad Europea destaca que “en 2024, el 52,9% de empresas europeas llevaron a cabo reuniones online y el 81% ofreció acceso remoto al correo corporativo. En España, únicamente el 15,4% de empleados teletrabajan frente al 22,6% en la UE. La excepción la pone la Comunidad de Madrid, con un 22,7% de trabajadores en remoto. Por otro lado, el trabajo freelance y por plataformas seguirá creciendo en 2026, de manera que la estabilidad dependerá de la capacidad regulatoria y de las políticas de formación continua que se implementen”.