El cebiche es uno de los platos más representativos de la gastronomía peruana y su preparación continúa renovándose con nuevas propuestas que buscan mantener la esencia de este clásico marino. En Barranco, un distrito con una reconocida tradición gastronómica, una de estas propuestas recibió un importante reconocimiento.

Se trata de La Chingana, restaurante que fue distinguido por la Municipalidad de Barranco con el premio al “Mejor Cebiche de Barranco”. Dirigido por la chef y propietaria Erika Morote, este espacio nació de la fusión entre el espíritu festivo de las tradicionales tabernas barranquinas y la sofisticación de los productos del mar.

Para Morote, este premio inesperado no solo representa una motivación para su equipo y una valoración al trabajo diario, sino también un orgullo por representar a un distrito que, por su historia como balneario, tiene una estrecha relación con la cocina marina.

El gran protagonista de este reconocimiento es “El Intruso”, el cebiche de la casa que destaca por su particular preparación. La receta incorpora trozos de pulpo previamente flameados en sartén, que luego se enfrían al contacto con una leche de tigre helada. El resultado es una preparación con un ligero toque ahumado que mantiene la frescura característica del plato sin llegar a calentarlo.

Detrás de este cebiche existe un trabajo enfocado en la calidad y el respeto por el producto. La propia Erika Morote participa en la cadena de suministro, seleccionando los insumos directamente con productores del Terminal de Villa María del Triunfo y el Mercado de Productores de Santa Anita, a quienes considera socios estratégicos. En el restaurante, el cuidado de la cadena de frío y el dominio de técnicas tradicionales criollas, como los aderezos y guisos que Morote considera parte de las raíces de nuestra cocina, son parte del proceso para lograr cada preparación.

Este reconocimiento impulsa a La Chingana a continuar desarrollando su propuesta gastronómica en Barranco. El establecimiento amplió su horario de atención hasta las 10:00 p. m. y sus noches incluyen presentaciones musicales los viernes y sábados. Mientras el equipo trabaja para mantener el título el próximo año y prepara nuevos proyectos, Erika Morote invita a locales y visitantes a conocer una propuesta que busca destacar dentro de la oferta gastronómica del distrito.