A los tres años, Eliza Costa ya había descubierto una de sus más grandes pasiones: el baile. A los cuatro empezó a competir en concursos de danza y con 8 años debutó en la actuación en la película “Sueños de gloria”. También ha participado en el exitoso musical “Billy Elliot” y hoy, a sus cortos 20 años, acaba de retornar de Nueva York, país al que viajó para estudiar en AMDA, una prestigiosa institución dedicada a la formación de actores, cantantes y bailarines.

Diario OJO conversó con la también influencer sobre su carrera artística.

¿Qué te llevó por el camino de las redes sociales?

El mundo de las redes comenzó porque como llevaba clases de baile y nos pedían hacer videos, yo los compartía en Instagram y, poco a poco, comencé a crecer en seguidores. Después los empecé a subir a TikTok y justo me llamaron para la “Concept House”. Terminé participando en esta casa y fue el boom. En TikTok crecí rápidamente y eso fue lo que hizo que me iniciara en redes. Ahora también me dedico a eso.

¿Cuál es el lado bueno y el lado malo de ser influencer?

El lado bonito es que tengo la oportunidad de vivir del arte gracias a las redes sociales, ya que hago colaboraciones con marcas de bailes, etc., y estoy ganando con eso. Pero el lado feo es que tienes mucha exposición, lo que llega a ser un poco complicado. Por eso trato de separar mi vida personal de la profesional.

¿Qué aporta tu trabajo como influencer en tu carrera artística?

Ha sido como un plus para poder vivir del arte con distintas formas. Ya sea con redes sociales, series, películas o teatro musical, que también es otra de mis pasiones.

¿Qué ha aportado el baile en tu vida?

Siento que me ha ayudado a sentirme mucho más segura de mí misma. Si no hubiera sido por el baile no sería la persona que soy ahora.

¿Cuáles dirías que han sido los aspectos claves para sobresalir en el rubro artístico?

Mucha disciplina, ser organizada y, lo más importante, apasionada por lo que haces. A veces hay que saber priorizar tu tiempo para poder cumplir tus metas.

¿Con qué actor o actriz te gustaría compartir roles?

Más que compartir tablas, me gustaría que me dirija Roberto Ángeles. Admiro bastante su trabajo. Hace poco vi una obra que está dirigiendo y su calidad es A-1. Esa es mi próxima meta.

Viajaste a Nueva York para estudiar artes escénicas. ¿Qué aprendiste de esta experiencia?

Audicioné para estudiar afuera. Fue un proceso de un año para que me dieran la beca. Es súper competitivo desde el comienzo. Aprendí muchas cosas que quiero trabajar acá.

¿Cómo te ves en cinco años?

Representando al Perú afuera en proyectos de actuación o de baile. Y, a la par, seguir creciendo con mi comunidad para ver a dónde llegamos, pero siempre representando a mi país.

MÁS DATOS

Ha participado en ‘La Rosa de Guadalupe - Perú’. Otra de sus pasiones es el baile y lo demuestra mucho más en TikTok. A la fecha tiene 978 mil seguidores en esta red social. Su destreza en la danza la ha llevado a trabajar con diversas marcas.

