Se acerca el día de la madre, una de las mejores temporadas para los emprendedores, pues las ventas se incrementan considerablemente. Y para sacarle el mayor provecho y obtener buenas ganancias es importante que los hombres y las mujeres de negocios estén preparados.

Una oportunidad propicia para dar a conocer tu marca, promocionar tus productos e incrementar tu cartera de clientes en la campaña por el Día de la Madre son las famosas ferias. Estos espacios reúnen a decenas de negocios para acercar una variedad de productos y servicios al público consumidor.

Nicolle Castro, emprendedora y organizadora de “La Nacional, feria emprendedora”, brinda algunos consejos para sacar el mayor provecho a las ferias y así puedas incrementar tus ventas.

Nicolle Castro es la creadora y organizadora de "La Nacional, feria emprendedora", que organiza su tercera edición este 3, 4 y 5 de mayo en la explanada del Museo Metropolitano de Lima. Foto: Difusión.

¿Por qué debo ofrecer mis productos en una feria?

Desde su experiencia como organizadora de ferias de emprendimiento, Nicolle destaca que uno de los principales beneficios de participar en una feria es porque da la posibilidad de llegar a más público. “Ahí tienes un cara a cara con el cliente, conocen más tu marca y también la posicionas”, explica.

“En una feria tú estás ahí con tu stand, con tu banner, te conocen a ti, porque para el público es muy importante ver una cara, saber quién está representando esa marca para brindar confianza. Entonces, te posicionas, te haces más conocido y la gente ve tu marca, te ve a ti, y dice ‘ah, ok, me da confianza’. De repente ahora no te compra, pero para otra oportunidad te va a comprar, tal vez por redes sociales porque ya sabe que tu marca está ahí, ya te conoció y sabe que en verdad no vas a mentir, no vas a estafar”, detalla.

Es importante evaluar la inversión y el margen de ganancia, para ello debes tomar en cuenta cuánto te costará alquilar un stand, hacer el presupuesto para pasajes, almuerzos, si vas a contratar personal; y muy importante, cuál será el precio de venta de tus productos y sin con ello cubres tus gastos. Foto: Difusión.

Otra razón importante a tener en cuenta es la fecha. Si bien es posible que se organicen ferias cada fin de semana, lo ideal es elegir celebraciones importantes para invertir como feriante en un stand. “Por ejemplo, campaña del día de la madre, del día del padre, Fiestas Patrias, Navidad, son fechas claves en las que justamente un emprendedor sabe que tiene que participar porque tiene más oportunidad de ganancia”, resalta Nicolle.

¿Cómo saber si mi negocio está listo para participar de una feria?

“Las ferias son para todo público, para todos los negocios, no solamente para emprendedores, sino también para empresas grandes”, menciona Nicolle. Sin embargo, hay que tener en cuenta ciertos aspectos para lanzarnos a alquilar un stand y no perder la inversión.

Primero es importante saber en qué tipo de feria participar. “Hoy en día hay ferias de productos nuevos, ferias de segunda donde venden ropa de repente a 5 soles, a 10 soles; hay ferias únicamente de mascotas, hay ferias solo de plantas. Tú tienes que saber a cuáles vas a ir. Por ejemplo, si mi feria tiene un costo alto, qué hago participando con cosas de segunda sí sé que no voy a recuperar. Hay muchos emprendedores que por inexperiencia no lo saben. Yo, como organizadora y emprendedora también les digo, sabes qué, yo creo que no te va a convenir porque no vas a recuperar tu inversión”, aconseja la organizadora de “La Nacional, feria emprendedora”.

También es importante evaluar la inversión y el margen de ganancia, para ello debes tomar en cuenta cuánto te costará alquilar un stand, hacer el presupuesto para pasajes, almuerzos, si vas a contratar personal; y muy importante, cuál será el precio de venta de tus productos y sin con ello cubres tus gastos.

“Como recomendación, siempre investigar la feria en la que vas a participar para ver si en verdad es factible y si vas a tener una ganancia, que al final es lo que los emprendedores quieren”, aconseja Nicolle.

¿Se requiere mucha inversión o el emprendedor que recién está comenzando su negocio puede participar en una feria?

Para Nicolle, participar de una feria no dependerá mucho de cuánto tiempo tenga tu negocio o emprendimiento, sino de la cantidad de productos que tengas para atender la demanda de una feria.

Nicolle Castro brinda recomendaciones a los emprendedores para sacar el máximo provecho a las ferias. Foto: Difusión.

“Si tú eres emprendedor, recién empiezas, normalmente no tienes todavía mucho capital para invertir en productos ni en ferias, entonces te diría que tengas un poco más de tiempo, puedas tener más capital, tener también tu logo y fotos de tus productos. Por ejemplo, en las ferias que organizo posteamos el logo y las fotos de los feriantes, hacemos entrevistas en nuestras redes para conocer los productos. Hay algunos emprendedores que recién se lanzan y no tienen todo esto, entonces no les va a ayudar mucho estar en una feria si no están preparados”, sentencia Nicolle.

Para la campaña por el Día de la Madre, Nicolle Castro organiza este 3, 4 y 5 de mayo “La Nacional, feria emprendedora”. Esta edición será en la explanada del Museo Metropolitano de Lima. Los interesado en participar puede comunicarse con Nicolle al 907195118 o visitar sus redes sociales, en Facebook e Instagram como La Nacional feria.