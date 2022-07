Cada tercer domingo de julio, el Perú celebra el “Día del pollo a la brasa”, una fecha que le rinde homenaje al típico plato nombrado patrimonio cultural de la Nación. Diario OJO se une a los festejos con la historia de don Walter, un exitoso emprendedor de 78 años que con su propuesta de pollo a la leña, una exquisita receta que a punta de cerveza y sal (sin aderezos), ha cautivado a miles de comensales que visitan a diario su restaurante “Donde Walter”, un negocio familiar que, actualmente, cuenta 4 locales en Santa Clara (Ate), Chaclacayo, Surco y Lince. “El secreto radica en preparar un pollo fresco y gordo, que el restaurante esté muy limpio y que ofrezca una buena atención, con amabilidad y educación”, sentencia.

PASIÓN. Desde 1958, don Walter se dedicó a la crianza y cuidado de aves en la granja que adquirió su padre, convirtiéndose en uno de los avicultores más jóvenes de aquellos tiempos. “Yo me acuerdo haber entregado pollos con uniforme escolar”, agrega entre risas. La alta demanda los obligó a crear un camal y llegaron a vender 1500 pollos al día.

APRENDIZ. Con el pasar del tiempo, don Walter fue sumando conocimientos de los mejores restaurantes. “Con todos esos años de experiencia he ido construyendo mi receta”, afirma. Fue así como, en 1961, tomó las riendas de su primer restaurante, “Pollos Buenos Aires”, y aunque solo funcionó por un año y medio, le dejó un gran deseo por el negocio. Curiosamente, no pasó mucho para que un horno, que recibió a cambio de una deuda, lo reencontrara con su pasión por la gastronomía. “Me lo llevé a mi jardín y todos los domingos hacía 10 pollitos porque me visitaban mis sobrinos”, cuenta.

EXPERIENCIA. Como la práctica hace al maestro, en los 80′s, al fundar una pista de patinaje en la misma granja donde se inició, don Walter aprovechó la gran asistencia de personas y sedujo a grandes y chicos con el sabor de sus pollos a la leña. Las colas eran interminables, se hizo muy famoso, pero sus planes nuevamente fueron interrumpidos por los tiempos convulsionados. “Dejamos la avicultura porque las cosas se pusieron feas por el gobierno. Había toque de queda, los precios se dispararon, paramos”, cuenta.

UN SUEÑO. No obstante, había un hilo rojo entre don Walter y las pollerías, por ello, 20 años después, abrió su restaurante. “A Daniel, mi hijo menor, le gustaba el fútbol, pero se lesionó y un buen día me dijo ‘papá, abramos una pollería’”, detalla aún incrédulo de esta propuesta. En 2005 nace “Donde Walter”, un sueño que ha sorteado muchos obstáculos, pero que ahora cosecha los frutos de un trabajo de más de 50 años con la apertura de 3 locales más. Este 28 de julio celebrarán a lo grande su decimoséptimo aniversario en Santa Clara y sortearán un año de pollo a la leña gratis.

Una frase que me gusta: “La puntualidad y la honestidad te abren puertas”.

A los que no se atreven a emprender les diría: Para ser buen emprendedor hay que ser persistente, serio y ordenado”.

28 de julio celebrarán su decimoséptimo aniversario en su local de Santa Clara, ubicado en José Santos Chocano 167 - Ate. Pedidos al (01)356-4039.

Búscalos

IG: @dondewalter.pe

FB: @DondeWalter

