El tamaño del pene es un tema muy importante para los hombres que, incluso, los puede afectar psicológicamente generando estrés, inseguridad y, en algunos casos, contribuyendo a la disfunción eréctil. Esto se debe a que, para muchos varones, el tamaño de su miembro está vinculado con la percepción que tienen de su masculinidad.

Debido a esta situación ha ganado popularidad la búsqueda de métodos para solucionar este “problemita”. En este contexto, surge la pregunta, ¿es posible lograr un engrosamiento del pene sin recurrir a intervenciones quirúrgicas? En nuestro país, desde hace varios años, se realiza el engrosamiento peneano con ácido hialurónico.

Diario OJO conversó con la Dra. Milagros Toribio, médico cirujano del staff de Belleza Peruana, para despejar todas las dudas sobre esta técnica que ha generado interés en aquellos que desean fortalecer su confianza en la intimidad.

¿En qué consiste este tratamiento?

El engrosamiento peneano es un procedimiento no invasivo. A través de implantes inyectables en gel, en este caso estamos hablando del ácido hialurónico, se introduce el producto alrededor de todo lo que vendría a ser el tronco del pene, no del cuerpo, para poder lograr un aumento en el perímetro o en la circunferencia. Se coloca este relleno de manera superficial para no comprometer estructuras importantes. Realizamos la intervención solo mediante un punto de ingreso.

¿Es doloroso?

Es un tratamiento ambulatorio, solo se coloca anestesia local. Es un procedimiento rápido, la gente suele decir que lo hacen en 20 minutos, pero en realidad es en menos tiempo y, repito, es un solo orificio por donde uno hace la introducción de una cánula, no aguja, muy delgadita que justamente se utiliza para no romper vasos sanguíneos porque no tiene punta cortante, sino punta roma. De esa manera evitamos cualquier tipo de lesión en los vasos sanguíneos.

¿Cuántos centímetros puede aumentar el miembro masculino?

Por lo general, colocamos de 10 o 12 centímetros cúbicos lo cual va a ayudar a lograr un aumento, aproximadamente, de un centímetro a dos centímetros de perímetro. Si después de esta primera aplicación el paciente desea realizarse otro vez el procedimiento tiene que pasar un mes y medio, por lo menos, si es que quiere lograr aumentar un poco más el grosor. No obstante, lo ideal es no sobrepasar ciertos límites en cuanto al volumen de producto que se coloque en una aplicación para evitar posibles complicaciones.

¿Qué cuidados se deber tener después del engrosamiento del pene?

La persona que se somete al tratamiento puede salir directo a hacer sus actividades, no va a necesitar un par de días u horas de reposo. Pero si no podrá tener relaciones sexuales durante una semana ni realizar ejercicios como correr o cardio, sino musculación, pero miembro superior. Después de ese periodo ya puede hacer actividad física normalmente. Tampoco tomar alcohol ni fumar porque el cigarro no ayuda mucho a bajar la inflamación. Y, por último, necesita tomar un medicamento, un antibiótico, durante 5 días, y le tenemos que hacer masajes que son sumamente importantes para que el producto se mantenga bien distribuido durante la primera semana.

¿Existen riesgos de complicaciones?

Riesgos de complicaciones no, a ser que utilicen agujas, pero nosotros trabajamos con una cánula delgadita punta roma para no predisponer a que pasen cosas como infecciones, necrosis, etc. Es un procedimiento bastante seguro y satisfactorio porque el paciente puede ver su resultado inmediatamente.

¿Está contraindicado para personas con algunas enfermedades?

Si viene un paciente que es diabético, por ejemplo, y me dice que no está controlado, no lo vamos a atender. Si hay un paciente crónico se puede atender siempre y cuando esté en tratamiento y que sea estable.

¿Hombres de qué edad, aproximadamente, se realizan este procedimiento?

Los varones que se someten a este tratamiento son personas relativamente jóvenes. El rango de edad es entre los 25 a 50 años.

¿Cuál es el precio del tratamiento?

El precio del tratamiento es 3.500 soles, un pago único que incluye dos controles después del procedimiento, entre ellos los masajes que son muy importantes, como te dije, para ver realmente si el producto está bien distribuido.

