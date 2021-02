Como el resto de seres humanos, los perros envejecen y su comportamiento, salud y necesidades varían con el pasar de los años. Por tal, es importante tener ciertos cuidados especiales con ellos con el fin de que sus últimos años de vida sean igual de felices que los de su juventud. En esta nota le contamos cómo cuidar a su engreído de cuatro patas en tiempos de pandemia.

¿A qué edad se les considera ancianos?

Para tener en claro cuándo nuestro perro es considerado geriátrico hay que tener en cuenta su tamaño y edad. Por lo general, se les considera ancianos a partir de los ocho años.

En el caso de los perros de tamaño pequeño, a partir de los nueve; y los perros muy grandes a partir de los siete.

Además de ello, podemos considerar que nuestra mascota llegó a la etapa de la vejez cuando se observan diversos cambios físicos y conductuales como son los siguientes:

Caminata más lenta

Preferencia para dormir durante el día

Menor emoción para los paseos diarios

Debilidad general

Mayor problemas de estreñimiento

Disminución del peso

Sed frecuente

Pelaje blanco en ciertas zonas

Cuidados para mejorar su calidad de vida

1.Aceptar su condición: Es importante saber y tener claro que si tu mascota llega a la tercera edad y notes cambios en su cuerpo, estés preparado para ayudarlo en esta fase de su vida, ya que los cuidados que le deberás proporcionar serán como si fuera un cachorro otra vez.

2.Controla su peso: Mantener el peso ideal de nuestra mascota es una tarea constante para los dueños, más si llega a esta etapa de vida. Debemos recordar que necesitará de una dieta equilibrada. Si evitamos que tenga problemas de sobrepeso, tendrá una vida más saludable.

3.Alimentación: Su dieta debe tener una textura blanda y húmeda que le aporte un valor energético que lo mantenga activo durante el día, esto lo puedes conseguir agregando a sus croquetas comida ricas en agua como el paté.

4.Mayor hidratación: Es importante que un perro senior esté siempre hidratado en el día, ya que cuando son mayores pierden masa corporal y agua. Asegúrate de que tu mascota tenga siempre agua fresca en su bebedero. En el caso que no quiera tomar agua, puedes sustituirlo dándole caldo de pollo, jugos de fruta sin nada de azúcar o agua de coco.

5.Que se ejercite: La rutina de paseo no debe superar los 30 minutos por trayecto y debe ser en las horas en donde no esté muy soleado para que nuestro can no se deshidrate. Recuerda que, a pesar de que tu mascota prefiera dormir durante el día, debes mantenerlo activo con ejercicios para que no desarrolle obesidad.

6.Ámalo incondicionalmente: En esta última etapa de su vida es donde más afecto debes brindarle, ya que por su edad avanzada puede llegar a tener dolores internos en su cuerpo que no llegue a expresar. Transmita a través de caricias y palabras suaves que lo apoyará hasta el final.

Ojo al dato

Kris Barreto, especialista veterinaria de Superpet.pe, recomienda incrementar las consultas veterinarias para controlar su alimentación y peso con una dieta específica para su organismo. De preferencia, que estas sean de manera anual y no cada vez que la mascota presenta alguna dolencia.

“La alimentación balanceada, paseos diarios, juegos y mucho amor harán que se mantengan saludables tanto física como mentalmente”, agregó la especialista.

TE PUEDE INTERESAR