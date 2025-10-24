Dulce Perú, siempre a la vanguardia con la difusión de los postres peruanos, realizará del 24 al 26 de octubre “Perú Picarón: Postres y Panes del Perú” que tendrá como escenario el Pasaje Porta en el distrito de Miraflores, desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, donde seguirán celebrando el Día del Picarón, fecha oficializada recientemente para promover este postre emblemático.

Los asistentes podrán degustar más de 20 variedades de picarones recién preparados y calientitos como el picarón tradicional, el de maca, de panetón, de turrón, de kiwicha, de chicha morada, de papa amarilla, de sangrecita, entre otros más.

“Perú Picarón: Postres y Panes del Perú” también contará con riquísimos dulces como sanguito, bola de oro, arroz con leche de convento, guargüeros, alfajores, tocino de cielo, maná, budín de chancay, mazamorra morada, ranfañote y una infinidad más de dulces para engreír el paladar.

Los panes artesanales de diferentes regiones del Perú también se harán presentes como tanta wawa, pan chapla, pan de tres puntas, pan de 7 semillas, pan chuta, pan de quinua y mucho más para la delicia de los asistentes.

De esta manera, Dulce Perú, que ya lleva 14 años endulzando los corazones y los paladares peruanos, se une a las celebraciones del Día del Picarón, ese delicioso postre con la combinación peruana perfecta en su mezcla como son el zapallo y el camote acompañado de la inconfundible miel, esa combinación aromática y espesa que se convierte en una fiesta para el paladar.

Todos están invitados del 24 al 26 de octubre al Pasaje Porta en Miraflores en una nueva edición de “Perú Picarón: Postres y Panes del Perú”.

