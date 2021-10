Cuando se es eficiente en un trabajo y se logra cumplir con los objetivos planteados por la compañía, por lo general se suele pedir un aumento de sueldo. Sin embargo, para muchos este puede ser un tema difícil y estresante de abordar.

Si se encuentra en esta situación, Sonia Igei, psicóloga organizacional, detalla algunas recomendaciones importantes para lograr una respuesta positiva ante esta petición. “Antes de hacerlo, averigüe el contexto o los obstáculos por los que atraviesa la empresa. No vaya ser que surja un despido o una medida de reducción de costos”, señala.

La especialista argumenta, además, que se debe buscar el momento adecuado. Lo ideal es no realizar esta solicitud presionando a su jefe o exigiendo algo que tal vez no pueda cumplir. Por otro lado, si tiene poco tiempo en la empresa investigue, a través de sus colegas, los periodos en los que usualmente hay aumento de sueldo, como fin de año o aniversarios de la empresa, etc.

Por último, autoevalúe su desempeño a conciencia para saber si es un buen colaborador, si ha dado un valor agregado o si siente que ha superado las expectativas de su empleador.

RESPUESTA NEGATIVA

En toda solicitud siempre es posible un “no”. Si esto ocurre, tómelo con calma y pregunte cuáles son las razones. Plantee una fecha para que vuelva a hacer su petición. En reemplazo a un aumento de sueldo, hay otras opciones a considerar como beneficios ejecutivos, tiempo flexible, vacaciones y bonificaciones con canje.

“Si no obtuvo la búsqueda del aumento, no se desanime. Siempre tenga una actitud positiva y trabaje de la misma forma que lo ha estado haciendo”, aconseja Igei.

TENGA EN CUENTA

1- PREPARACIÓN. Defina sus capacidades, fortalezas y el valor adicional que le da a la empresa. Además, sepa cuáles son sus proyecciones de incremento salarial, teniendo en cuenta a los profesionales de su carrera.

2- SOLICITE UNA REUNIÓN. Ya sea presencial o virtual, defina con su jefe el día y la hora para conversar sobre este asunto. Apague su celular, céntrese en la reunión y sea conciso y claro. No aburra a su empleador.

3- LO QUE NO DEBE HACER. No se compare con los demás, podría ser peligroso y hacer que lo despidan. Tampoco intente impresionar a su jefe con algún regalito o parecer pretencioso. Y menos dar un ultimátum, esto suele tomarse como una amenaza.

TE PUEDE INTERESAR