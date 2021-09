Formar y mantener buenos hábitos financieros lo ayudarán a llevar una vida balanceada y con menos estrés. Elmer Salazar, docente de la Facultad de Ciencias Contables, Económicas y Financieras de la USMP, señala que el dinero es un recurso escaso y, al no tenerlo, se debe usar de forma óptima; sin embargo, hay quienes lo despilfarran con “gastos hormiga”, compras innecesarias, etc.

Para el especialista, entre las prácticas que ayudarán a que su dinero pueda incrementarse en un corto, mediano o largo plazo destacan, primero, diseñar un presupuesto mínimo de los ingresos y gastos netos que se hacen cada mes. Luego, ahorrar lo más que se pueda en los servicios básicos.

“Desde la luz, agua o gas, ahora que está su precio elevado, puede empezar a ahorrar. Apague lo que no necesita y, si es posible, no use la PC, televisor, radio al mismo tiempo”, explica.

COMPRAS

El experto aconseja escoger un día de la semana para comprar lo máximo que se pueda y así evitar gastar en combustible, pasajes de ida o vuelta y pérdidas de tiempo. Asimismo, tener una lista previa para definir las adquisiciones y lo que no se usa en casa. Otra práctica importante es ahorrar con anticipación para los cumpleaños o salidas familiares.

“Se debe planificar un presupuesto de lo que se puede o no gastar. Ahora que se viene Navidad, las familias deben estar juntando un porcentaje de sus ingresos y adquirirlo en un mes que haya ofertas”, indica. Salazar exhorta a tener prioridades, en vez de gastar en objetos innecesarios.

TENGA EN CUENTA

1- LARGO PLAZO. Pagar con anticipación los recibos, ahorrar a plazo fijo, invertir en fondos mutuos, etc.

2- PRESUPUESTO. Prepararlo semanalmente para saber si sus ingresos alcanzarán para cubrir todos los gastos del mes.

3- INVERTIR. Emprenda un negocio para hacer crecer su dinero, pero primero ahorre y no saque un préstamo si no puede pagarlo.

4- ELIMINE DEUDAS. Priorice el pago de estas obligaciones para que ahorre dinero. Fije un plan para deshacerse de todas ellas y evite contraer nuevas.

