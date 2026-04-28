El premier Luis Arroyo y los ministros de Defensa, Amadeo Flores, y de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja, fueron convocados para comparecer ante la Comisión de Defensa Nacional del Congreso, el próximo lunes 4 de mayo, al negarse ayer a acudir a la citación para informar sobre la compra de cazas F-16 block 70.

Al respecto, la presidenta del referido grupo de trabajo, Karol Paredes, refirió que Arroyo fue quien comunicó sobre la inasistencia con la supuesta necesidad de atender otros asuntos de Estado.

“Para mí no solamente es irresponsable, sino también una falta de respeto, porque consideramos que, si hay un tema que está generando cierto ruido, lo que tengo que hacer en primera fila es no solamente dar la cara y en segundo lugar informar las cosas como son”, enfatizó.

Dudas

La compra de los aviones ha generado opiniones a favor y en contra, entre políticos y opinión pública, a raíz del secretismo de las negociaciones y de que no se brinden, al menos detalles generales, sobre las condiciones de la operación que atará al Perú a Estados Unidos en términos de uso de los cazas, mantenimiento, software y equipamiento.

El Congreso de Estados Unidos autorizó la venta de 12 cazas estadounidenses F-16 block 70 por 3420 millones de dólares y la “rebaja” de 24 cazas por 3500 millones de dólares, en los contratos que se firmaron con Perú, genera dudas que se esperaba aclarar en el Congreso.

También se espera conocer las condiciones de compra de un avión cisterna Stratotanker de segundo uso para apoyo de los F-16.