Los excandidatos presidenciales de Renovación Popular, Rafael López Aliaga; SíCreo, Carlos Espá; y País para Todos, Carlos Álvarez, aparecieron ayer juntos para exhortar a votar contra Roberto Sánchez, a quien sus opositores vinculan con el “comunismo” y el “terrorismo”.

Al acompañar a López Aliaga a votar en San Isidro, deslizaron su apoyo a Keiko Fujimori, lo que habría contribuido a que muchos de quienes los apoyaron en la primera vuelta, en la segunda voten por Fuerza Popular.

¿Comunismo?

“¿Ustedes creen que los comunistas o la gente de izquierda va a votar blanco o viciado?”, recalcó Espá. López Aliaga reclamó “defender la democracia y evitar que el Perú caiga en manos del comunismo”, y pidió “cerrar el paso al socialismo empobrecedor”.

Tras todo ello, los tres se fueron juntos a comer chicharrones.

¿José Domingo Pérez?

“Con lo apretada que está la cosa, José Domingo Pérez podría ser el responsable de un potencial gobierno de Keiko Fujimori”, al restar votos a JPP con su amenaza de denunciar a Jorge Nieto, opinó la politóloga Mariale Campos.

“Un plot twist (giro inesperado) a la altura de la telenovela política peruana”, recalcó.