Actualmente, más de 13.5 millones de peruanos compran frecuentemente por internet, y se estima que esta tendencia siga en aumento. Así como también, la cantidad negocios que apuestan por el comercio electrónico. Antes de la pandemia en el Perú existían alrededor de 60 mil comercios con un portal de venta en línea. Y en el 2021 este número creció hasta los 300 mil.

En esta nueva coyuntura, esta segunda edición 2022 de los Cyber Days, organizados por la Cámara de Comercio de Lima, por primera vez se extenderá durante 5 días. Desde el 18 al 22 de Julio, cerca de 100 marcas presentarán miles de descuentos y promociones reales, a través del portal www.cyberdays.pe

Y, para evaluar el comportamiento de las compras online a nivel nacional, el área de comercio electrónico de la CCL desarrolló un sondeo a nivel nacional, en el que participaron 2,144 personas. Esto, en el marco del próximo retiro de la AFP y la gratificación de las fiestas patrias, que convierten a esta temporada del año en una sumamente importante para la reactivación y desarrollo de los negocios locales. Y, se observa que más del 60% de los peruanos que compran online, lo hacen con una frecuencia de al menos una vez al mes (mensual, quincenal, semanal), mientras que 20.65% lo hace cada quince días y 15.48% semanalmente. En cuanto al ticket de compra mensual, el 31.28% invierte más mil soles en sus compras online, 27.18% entre 250 y 500 soles, 15.90% entre 500 y 750 soles, 14.87% entre 750 y 1,000 soles, y el 10.8% de peruanos invirtió menos de 250 soles.

Asimismo, consultamos por el top 5 de razones de quienes compran online y obtuvimos que: por los precios y promociones especiales (26.39%), la posibilidad de comparar precios y variedades (20.29%), porque encuentran de todo hasta productos que no están disponible en tiendas (19.39%), y finalmente la comodidad de comprar desde casa (17.41%), y por ahorro de tiempo (16.52%).

Sobre las categorías preferidas, predominan tecnología (26.86%), hogar (18.54%), moda y accesorios (13.28%), comida a domicilio (9.64%), viajes (9.20%), salud y belleza (7.45%), entretenimiento (4.96%), deportes y fitness (4.09%), capacitación y educación (3.94%), infantil (2.04%), entre otros.

Por otro lado, se observa que el público bancarizado es el más cercano a comprar por internet, puesto que porque los métodos de pago preferidos por los compradores online peruanos son: tarjeta de crédito (52.97%), tarjeta de débito (32.67%), y (5.45%) en pago online por transferencia o aplicativo del banco, Pago mediante aplicaciones bancarias QR (4.46%), Pago contra entrega (2.48%), entre otros. Y, en esta nueva edición más del 70% de peruanos aprovechará la gratificación de Fiestas Patrias y AFP para comprar en los Cyber Days, en función de las ofertas atractivas que encuentre.

“El comercio electrónico se ha vuelto un espacio de compra masiva y el porcentaje de nuevos compradores peruano vienen en aumento. Se espera que alrededor de 15 millones de peruanos realicen compras online durante el 2022, y haya transacciones por montos que superen los 10 mil millones de dólares. Para esta segunda edición de los Cyber Days 2022 se estima transacciones en línea por al menos 150 millones de soles”, precisó Jaime Montenegro, Líder del Área de Negocios Digitales de la Cámara de Comercio de Lima.

¿QUÉ LIMITA AL RESTO DE PERUANOS A NO COMPRAR ONLINE?

Con respecto a las personas que manifiestan no haber realizado compras en línea, el 30.20% indica que es por temor de que el producto no sea tal como se ve en internet, el otro 24.75% por el temor de ser estafado y no le llegue el producto, el 19.80% porque teme que roben su información bancaria, el 13.37% buscan ofertas online, pero prefieren comprar en la tienda física, y 11.88% por temor a un mal uso de sus datos personales.

“Desde Cámara de Comercio de Lima trabajamos arduamente para contribuir al desarrollo de nuestra economía a través del eCommerce y la Transformación Digital de las empresas peruanas. Desarrollo que impactará a todos los peruanos, quienes desde cualquier lugar del país podrán acceder a los mismos productos y servicios. Y, en los días del Cyber Days, con las mejores ofertas del año”.

CYBER LIVESHOP: POR SEGUNDA VEZ EN EL PERÚ, COMPRAS ONLINE EN VIVO CON DIVERSAS CELEBRIDADES E INFLUENCERS

Desde el 18 al 22 de Julio, cerca de 100 comercios oficiales presentarán sus mejores y más atractivas ofertas, en el portal web www.cyberdays.pe.

Asimismo, se desarrollará por segunda vez en el Perú los “Cyber Live Shopping” desde el sitio web www.cyberdays.pe, donde destacados influencers mostrarán en tiempo real productos de marcas oficiales del Cyber Days, con insuperables ofertas. Además, podrán explicar a sus seguidores y personas conectadas, las principales características de dichos productos y formas de uso. Los usuarios también podrán absolver sus dudas en tiempo gracias a la ayuda de Cyber Bot (el Chatbot oficial del Cyber Days) con el que se podrá conectar a través de Facebook, Instagram, Web y WhatsApp. Y por supuesto, todo un equipo estará desplegado para la atención a las personas conectadas y respectivo monitoreo de ofertas e incidencias.

