Luego de dos años, regresa el Día del Shopping este 24 y 25 de septiembre en todos los centros comerciales del país. Esta nueva edición ofrecerá descuentos de hasta el 60% en miles de productos de categorías como tecnología, gastronomía, hogar, decoración, electrodomésticos, moda, deportes, entretenimiento, entre otros.

Pero, ¿cuáles serán estas categorías y productos con mayor demanda durante estas fechas? Según Carlos Neuhaus, presidente ejecutivo de la Asociación de Centros Comerciales del Perú, durante el Día del Shopping las categorías más solicitadas por los peruanos son moda, calzado y entretenimiento. Además de la gastronomía que es una categoría que ha ganado fuerza año a año.

“El sector retail es uno de los más influyentes en la economía diaria de las personas. El rubro contrata a más de 180 mil personas y más de medio millón se ven afectadas positivamente. Esperamos que este rubro se vea beneficiado tanto para las grandes empresas como para los emprendedores que apuestan por tener un espacio en los diversos centros comerciales del país. Moda, entretenimiento y gastronomía son los tres pilares que han venido creciendo considerablemente en los últimos años”, destacó.

Según indicó el ejecutivo, decidieron ampliar a dos fechas debido a las altas expectativas por parte de todos los peruanos. “Lo que buscamos es que el cliente no solo tenga un día de descuento sino todo un fin de semana, con diversas actividades para toda la familia como sorteos, talleres, juegos para grandes y niños. Queremos que puedan disfrutar al máximo estos dos días” finalizó.

En esta edición del Día del Shopping estarán participando centros comerciales a nivel nacional. (Foto: Pexel)

¿Qué centros comerciales y marcas estarán participando?

En esta edición del Día del Shopping estarán participando los siguientes centros comerciales a nivel nacional:

Arequipa center

Boulevard de Asia

Balta Strip Shopping

El Quinde

InOutlet

Jockey Plaza

La Rambla

Larcomar

Lima Airport Partners

Mall del Sur

Mall Plaza

Mall Aventura

Minka

Mega Plaza

Open Plaza

Plaza Norte

Plaza San Miguel

Plaza Lima Sur

Parque Lambramani

Plaza de la luna

Plaza del Sol

Real Plaza

Via Mix

YOY Lima Box Park

Y entre las marcas participantes se encuentran: Bohoo Accesorios, Calvin Klein, Crocs, Esika, New Athletic, Now, Mikaela, Moixx, Porta, Suntime, Tanguis, The Cult, Tommy Hilfiger, y muchas más.

