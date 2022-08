Más de uno habrá tenido que llamar alguna vez al fontanero ante el escenario de no poder desatorar el desagüe del lavadero de la cocina. Hay que reconocer que tampoco se le hace el mantenimiento debido cada cierto tiempo. Hoy en día existen una serie de trucos caseros para que el lavadero quede más brillante. Asimismo, evitarán que se colapse y quede inutilizable.

MÁS | El truco con vinagre para eliminar la grasa de las ventanas de la cocina

Primero, está la opción de frotar el lavadero con un trozo de papa cruda o su piel. Luego, habrá que esperar unos minutos antes de enjuagar y secar la superficie con un paño suave.

Una segunda opción de limpieza es una fruta presente en la mayoría de los hogares: el limón. Este cítrico es capaz de dar brillo a un lavadero de acero inoxidable. Para ello, hay que exprimir su jugo sobre una esponja y frotar. Es igualmente recomendable echar el líquido restante directamente en el lavadero.

Otras formas de eliminar la grasa es usando levadura en polvo o vinagre blanco. Además de estos productos, hay una serie de hábitos que poner en práctica durante la limpieza. Según Computer Hoy, es sugerible comprobar el material con el que están hechos los cacharros de la cocina para quitar la suciedad correctamente.

Hay varios trucos caseros para que el lavadero quede más brillante y sin gérmenes. (Foto: Pexels)

Cuidado con los restos de comida

En caso de disponer de un menaje de acero inoxidable, cerámica o hierro fundido, habrá que frotar con un trapo que no sea demasiado abrasivo. Con ello, no se dejarán rayas sobre su superficie. Si está hecho de piedra o porcelana, habrá que sacar brillo con productos que no sean demasiado agresivos o ácidos.

Será igualmente recomendable quitar los restos de comida y evitar que el fregadero ‘trague’ objetos perjudiciales. Para ello, habrá que evitar que los posos de café, aceite, harina, arroz, puré de papas o medicamentos bajen por el desagüe, ya que podrían atorarse.

Finalmente, regresando a la lista anterior de ingredientes o alimentos, cabe destacar que es posible eliminar manchas y gérmenes con bicarbonato de sodio. Para ello, solo hará falta espolvorear un poco sobre la superficie y retirar el producto con una esponja. Con esto, se sacará también brillo.