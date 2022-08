No lo sabías. Quizá por desconocimiento o por miedo, puede que te hayas pasado un tiempo limpiando a mano objetos que usas a diario. Cuántas veces te habrás preguntado, ¿Se podrá meter esto en la lavadora o lo echaré a perder? Pues deberías saber que la lavadora no solo sirve para lavar ropa, sino que es muy útil para infinidad de objetos que probablemente no sabías.

MÁS | Descubre las cosas que nunca deberías meter en tu lavadora

A continuación te ofreceremos unos sencillos y útiles trucos caseros en donde ahorrarás agua, tiempo y evitarás deshacerte de objetos a los que le tienes aprecio solo por no saber cómo limpiarlos.