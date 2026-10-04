¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este domingo 4 de octubre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

ARIES

No es bueno que se limite a criticar todo lo que pasa en su comunidad. Hoy tiene la oportunidad de elegir a sus autoridades. Piense bien.

TAURO

Podrá cargarse de buena energía, pero no olvide cumplir con su deber cívico y acudir a votar por el alcalde o gobernador. Adelante.

GÉMINIS

Si es sincero, se ahorrará problemas con la persona amada. No pierda tiempo y elija hoy a quien considere el mejor candidato para alcalde.

CÁNCER

Hay políticos con buenas intenciones, aunque en ocasiones lo dude. No pierda la oportunidad de elegir hoy a quien considere el mejor.

LEO

Sus familiares recurrirán a usted en busca de ayuda, pues le consideran capaz de dar consejos. Sea igual de lúcido al elegir hoy a su alcalde.

VIRGO

Tiene una excelente pareja que hará lo que sea por usted. Hable con ella con toda sinceridad. Además, pueden ir a votar juntos.

LIBRA

Tiene que correr algún riesgo para salir de la rutina en su relación de pareja. La fantasía es necesaria. Cumpla hoy con su deber cívico.

ESCORPIO

Si percibe pensamientos negativos sobre las elecciones en su entorno familiar, no dude en alejarse. Tome una decisión y vote.

SAGITARIO

Aproveche el día de hoy para tomar una decisión y elegir a quien considere que será un buen alcalde. Pase la tarde con la persona amada.

CAPRICORNIO

Aproveche este momento de tranquilidad para dialogar con su pareja y aclarar algunas cosas. También pueden decidir juntos por quién votar.

ACUARIO

Deberá aceptar la posibilidad de estar equivocado respecto al candidato que tenía en mente. Reconsidere su opción si es necesario. Adelante.

PISCIS

El domingo transcurrirá sin inconvenientes en compañía de los suyos. Procure no generar discusiones hablando de política. Relájese.