¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este lunes 19 de octubre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

ARIES

Insistirá con alcanzar sus objetivos laborales y profesionales. Con un poco de esfuerzo y mucha paciencia lo logrará. Adelante.

TAURO

Es momento de relajarse. Busque una buena película en televisión. Cambiar su foco de atención le permitirá terminar con el estrés cotidiano.

GÉMINIS

La intimidad es un refugio para mostrarse tal como es. La complicidad y el acople de la vida diaria se juegan a todo o nada en la pareja.

CÁNCER

No confunda la estabilidad en el trabajo con inmovilidad. Quizá lo ocurrido a hecho que crea que ya no hay nada por arreglar. Haga su mejor jugada.

LEO

Bruscar un cambio de opinión que permita lograr un consenso con sus colegas en el trabajo le acercará a sus objetivos. Siga por ese camino.

VIRGO

Tomar decisiones en el trabajo, si bien no siempre es fácil, le brinda la oportunidad de no seguir las directivas impuestas por otros envidiosos.

LIBRA

Las peleas en la pareja pueden llevar a un punto sin retorno. No se enrede con argumentos cuya base es el orgullo. Dialogue con sinceridad.

ESCORPIO

Deje que otras personas se encarguen de temas sociales en el trabajo y ocúpese exclusivamente de la parte que le corresponde. Adelante.

SAGITARIO

Deberá renunciar a parte de los compromisos que ha decidido tomar en su profesión. Le será imposible cumplir con todos. Acéptelo.

CAPRICORNIO

Utilice cada actitud u objeto a su alcance en el entorno laboral como una herramienta para alcanzar sus metas. Verá los excelentes resultados.

ACUARIO

El ritmo acelerado de estos días en el trabajo no deja tiempo para cultivar el amor. Asegúrese de darle su lugar. Su pareja le necesita.

PISCIS

Poco a poco logrará integrarse a su nuevo entorno laboral. Hágase notar con sus superiores en cada oportunidad que tenga. Suerte.