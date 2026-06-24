ARIES
Suele ser una persona muy sociable en todos los aspectos. Sin embargo, hoy querrá estar aislado del mundo. Hágalo entonces.
TAURO
Su casa necesita algunas reparaciones, así que saque a relucir su creatividad y ponga manos a la obra en sus momentos libres. Duerma bien.
GÉMINIS
Su pareja siente que no se involucra en la relación. Demuéstrele cuánto la quiere, es parte importante de mantener viva la llama del amor.
CÁNCER
Sus colegas en el trabajo parecen estar sacándole ventaja en cuanto a producción, sería bueno que actualice sus conocimientos.
LEO
Hoy podría dedicarse a retomar aquellos proyectos pendientes que viene postergando desde hace bastante tiempo. Manos a la obra.
VIRGO
Si busca respetar sus horas de descanso, no le conviene aceptar esa invitación que le hicieron. Será una noche muy desgastante. Piénselo.
LIBRA
Su constante mal humor lo está convirtiendo en una persona retraída e insoportable. Intente cambiar o tendrá problemas en todo lugar.
ESCORPIO
Las circunstancias en el trabajo parecen haber cambiado tras unos días difíciles recientes. Trate de corregir ahora todo en lo que se retrasó.
SAGITARIO
Está acostumbrado a que todos respeten sus opiniones en el trabajo, pero hoy alguien se rebelará e intentará discutirle. Mantenga la calma.
CAPRICORNIO
Nada mejor que una buena rutina de ejercicios para sacar esos kilitos de más. Si lo complementa con una adecuada alimentación será mejor.
ACUARIO
Su pareja confía plenamente en usted y le hace parte de todos sus proyectos. Apóyela en todo lo que esté a su alcance. Sabe que se lo merece.
PISCIS
Los juegos de azar son divertidos siempre que no exceda su nivel de apuesta. Téngalo en cuenta o podría lamentarlo en corto tiempo.
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