¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este viernes 16 de octubre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas.

Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo.

ARIES

Si dejó pasar una buena oportunidad en lo laboral, no tema. El destino está a su favor y le dará una nueva posibilidad. Debe estar atento.

TAURO

No viva pendiente de lo que hacen los demás, aprenda a descubrir y crear sus propias formas. Demuestre su capacidad y los demás lo valorarán.

GÉMINIS

Dispuesto a conciliar cualquier tema con la pareja, por más complejo que parezca. No permita que las diferencias de opinión los alejen.

CÁNCER

Personas que dudaban de sus cualidades ahora le apoyan en el trabajo. Mantenga siempre esa actitud positiva y le irá mejor aún. Suerte.

LEO

Hable con las personas que suelen ponerle trabas en el trabajo. Aclare las cosas pero con argumentos y sin violencia. Téngalo en cuenta.

VIRGO

Evite malos entendidos con los vecinos tomando partido por uno de ellos en un tema que ni siquiera le afecta. Será mejor mantenerse al margen.

LIBRA

Si cree que el romance en la pareja disminuyó, invierta tiempo y busque nuevas ideas sobre cómo llenar de pasión su relación. Adelante.

ESCORPIO

Sacará adelante los proyectos que se presenten porque habrá revisado hasta el último detalle. Las buenas energías están de su lado.

SAGITARIO

Realizar cambios en el hogar hará que se renueve y se sienta mucho mejor cada vez que entre en su casa. Manos a la obra entonces.

CAPRICORNIO

Confíe en su sexto sentido sobre en quién puede confiar y en quién no. No se deje engañar por falsos amigos que se aprovechan de su buen corazón.

ACUARIO

Las relaciones de pareja no funcionan por sí solas, ponga empeño en salir adelante. Algo de fantasía ayudará para alejar la rutina.

PISCIS

Es posible que un colega que aparentaba ser su amigo se quite por fin la careta y muestre su verdadera cara. Ya sabe que debe alejarlo de su entorno.