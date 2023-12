¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este jueves 28 de diciembre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas. Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo. Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Las cosas le serán favorables en lo laboral, pero no en los tiempos que usted quiere. Es cuestión de tener paciencia y mucha inteligencia.

TAURO

Le harán pedidos en el trabajo que no está dispuesto a satisfacer. No ceda en sus principios y todo le marchará bien. No descuide su dinero.

GÉMINIS

Llegó el momento de tomar decisiones que le ayuden a progresar en lo laboral o profesional. Pero hágalo sin prisas y sin pausas. Calma.

CÁNCER

Valore todo lo que consiguió con esfuerzo hasta hoy tanto en lo profesional como en lo sentimental. Verá que no tiene motivo de queja.

LEO

Consulte con personas de mayor experiencia antes de aventurarse en cualquier tipo de proyecto. Así evitará cometer errores. Adelante.

VIRGO

Buscará los medios para destacar en el trabajo aunque no avanza como quisiera. No decaiga, si no es hoy, será mañana. Siempre adelante.

LIBRA

No tema perder lo que tanto trabajo le costó lograr. Simplemente mantenga el buen ritmo y use lo mejor de sus energías. Adelante.

ESCORPIO

No deje que las preocupaciones sobre el dinero o trabajo terminen por afectar su relación de pareja. Todo tiene su momento y lugar.

SAGITARIO

No habrá retrasos ni tampoco demasiados avances en lo laboral. Entonces mantenga el buen ritmo que tiene hasta que cambie a su favor.

CAPRICORNIO

No se exija más de la cuenta en el trabajo, una cosa es ser responsable y otra terminar estresado o enfermo. Téngalo en cuenta. Suerte.

ACUARIO

Gastos imprevistos y poca disponibilidad de dinero serán motivo de su preocupación. Debe calmarse y reajustar algunos puntos.

PISCIS

Es momento de concluir con la larga lista de tareas pendientes en lo laboral. Aproveche el tiempo libre para disfrutar con el ser amado.

Puedes contactar a Amatista llamando al 996288415

