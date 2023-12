¿Estás buscando un poco de orientación sobre tu vida? ¿Quieres saber lo que te depara el futuro? Entonces consulta tu horóscopo. El horóscopo de este lunes 18 de diciembre te puede ayudar a comprender mejor tu personalidad, tus fortalezas y tus debilidades.

El horóscopo se basa en la astrología, que es el estudio de la influencia de los planetas y las estrellas en nuestras vidas. Según la astrología, cada persona está asociada con un signo del zodiaco, que es uno de los 12 signos que dividen la eclíptica, la trayectoria aparente del Sol a través del cielo. Cada signo tiene sus propias características y atributos únicos. Revisa hoy tu horóscopo a cargo de la vidente Amatista.

ARIES

Los que trabajan a su lado comprenden su forma de pensar, por ello es un buen momento para plantear objetivos comunes. Adelante.

TAURO

Vaya despacio frente a los problemas laborales, las cosas se podrían corregir poco a poco. En el amor no descuide al ser amado.

GÉMINIS

Resuelva sus asuntos sentimentales de a uno para que no se salgan de control por la mala energía de algunos parientes. Cuide su dinero.

CÁNCER

No permita que le hagan favores en el trabajo que no solicitó, luego le saldrán muy caros. No presione excesivamente a la pareja.

LEO

Baje el nivel de exigencia que tiene para sí mismo en el trabajo o terminará estresado. Es mejor avanzar poco a poco y con seguridad.

VIRGO

Momento de celos y reconciliaciones muy apasionadas con la pareja. Igual no abuse de su paciencia. Las fantasías serán una constante. Suerte.

LIBRA

No actúe cuando está de mal humor en el trabajo, piense bien antes de dar un paso o luego le será muy difícil dar marcha atrás. Alerta con ello.

ESCORPIO

Tensiones dentro del ambiente laboral solo generan retrasos. Intente convencerlos de que se apoyen y todo marchará mejor. Suerte.

SAGITARIO

Evite los comentarios de terceros que le provocan inquietud y desgate mental. Si observa actitudes poco claras de sus colegas, dígalo.

CAPRICORNIO

Su pareja se desconcertará por sus cambios de humor. Estará algo molesto sin saber el motivo, pero es solo un estado pasajero.

ACUARIO

Sus compañeros de trabajo le respetan y serán el mejor apoyo en momentos difíciles. Haga lo mismo con su pareja y respáldela siempre.

PISCIS

El buen humor y las ganas de colaborar imprimirán buenas energías a sus compañeros de trabajo. Siga por ese camino entonces.

Puedes contactar a Amatista llamando al 996288415

