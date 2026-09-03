La industria cervecera y el ecosistema de la hospitalidad (hoteles, restaurantes, bares, discotecas y afines) junto a las bodegas mantienen una estrecha relación económica que moviliza producción, empleo, comercio, gastronomía y turismo en el país. Solo con el rubro restaurantes y afines genera más de un millón de puestos de trabajo y reúne a más de 161 mil establecimientos formales a nivel nacional.

Estas cifras fueron destacadas durante el 1er Foro por el Día Internacional de la Cerveza, organizado por el Comité de Fabricantes de Cerveza de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), en el marco de la campaña “Tierra de Cerveceros”, con la Cámara Cervecera del Perú como aliado, y que reunió a representantes del sector público, empresas, gremios y actores vinculados a la cadena de valor.

La actividad cervecera representa casi el 1% del PBI nacional y tiene un fuerte componente productivo local: aproximadamente el 96% de la cerveza consumida en el Perú es de fabricación nacional. Asimismo, existen más de 300 empresas formales dedicadas a la producción de cerveza y malta, de las cuales el 95% son microempresas.

“Cuando hablamos de cerveza, no hablamos únicamente de una actividad industrial. Hablamos de una cadena que conecta producción, agricultura, distribución, comercio, gastronomía, turismo y entretenimiento. Su impacto se extiende hacia miles de pequeños negocios que forman parte de este ecosistema”, señaló Antonio Castillo, director institucional de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

Hospitalidad: más de un millón de empleos

El Foro también puso énfasis en la importancia económica del ecosistema de la hospitalidad. En el caso de Restaurantes y Afines, la actividad generó un valor agregado de S/ 14,895 millones durante 2025, representa aproximadamente el 5.6% de la PEA ocupada y genera más de 1,000,000 de empleos. Además, el 99.8% de las empresas del sector son mype, evidenciando su importancia para el emprendimiento y los pequeños negocios.

“Restaurantes y afines es una actividad intensiva en empleo y emprendimiento. Detrás de cada establecimiento existe además una cadena de agricultores, productores de alimentos y bebidas, distribuidores y proveedores. Por ello, fortalecer estos rubros significa también generar mejores condiciones para miles de mype y familias vinculadas directa e indirectamente con esta actividad”, sostuvo Javier Quicaño Rodríguez, presidente del Comité de Restaurantes y Afines de la SNI.

La cerveza dentro del ecosistema de hospitalidad

La cerveza mantiene una presencia relevante dentro del ecosistema de hospitalidad, particularmente en espacios vinculados con la gastronomía, la socialización y el entretenimiento.

De acuerdo con una estimación elaborada por la SNI sobre información de Euromonitor Internacional, en los establecimientos de consumo fuera del hogar considerados en el análisis se comercializan aproximadamente 236.7 millones de litros de cerveza al año, con un valor comercial estimado de S/ 4,489.3 millones.

Este universo comprende restaurantes tradicionales, pollerías, cevicherías, chifas, recreos campestres, hoteles, bares, pubs, discotecas y clubes nocturnos, reflejando la presencia de la cerveza en distintos espacios que forman parte del ecosistema de hospitalidad.

Regulación y competitividad

Uno de los principales temas abordados durante el Foro fue la necesidad de avanzar hacia una regulación equilibrada, predecible y basada en evidencia, considerando sus efectos sobre la competitividad, la formalidad y la inversión.

Durante el encuentro se analizó el impacto del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) y de otras medidas regulatorias sobre la competitividad de la categoría, así como los efectos de la Ley Seca y otras restricciones a la comercialización de bebidas alcohólicas sobre restaurantes, bares, hoteles, bodegas, turismo y MYPE.

“La industria cervecera mantiene una importante contribución tributaria al país. Por ello, las decisiones vinculadas al ISC y otras medidas regulatorias deben evaluar también sus efectos sobre la producción, la inversión y la competitividad de toda la cadena. Necesitamos reglas predecibles y políticas sustentadas en evidencia que permitan fortalecer la actividad formal”, afirmó Raúl Castro, gerente general de la Cámara Cervecera del Perú.

Sostenibilidad y diálogo público-privado

El Foro abordó además los desafíos relacionados con la gestión responsable de los recursos naturales, incluyendo conservación de recursos hídricos, economía circular, eficiencia en el uso de recursos e innovación para el fortalecimiento de la agricultura local.

“Desde el Comité de Fabricantes de Cerveza venimos impulsando una agenda que busca poner en valor el aporte de la categoría y, al mismo tiempo, generar espacios de diálogo entre la industria, el sector público y los distintos actores de nuestra cadena. Iniciativas como este Foro nos permiten construir una mirada común sobre los desafíos y oportunidades del sector, promoviendo competitividad, sostenibilidad y consumo responsable”, señaló Hernando Cáceres, presidente del Comité de Fabricantes de Cerveza de la SNI.

La SNI destacó finalmente la importancia de continuar promoviendo el diálogo entre el sector público y privado para generar condiciones que permitan fortalecer la competitividad de la industria cervecera y del ecosistema de hospitalidad, impulsar la formalización y generar mayores oportunidades para las MYPE, bajo un marco de sostenibilidad y consumo responsable