Un aparato explosivo y una carta extorsiva dejaron extorsionadores en los exteriores de la construcción de la nueva sede del Gobierno Regional de La Libertad, en la urbanización Santa Inés, Trujillo.

Los hampones, que señalaron ser miembros de la organización criminal “Los Pulpos”, exigen el pago de S/500 mil a los encargados del proyecto.

Incursión

La noche del último sábado, en el predio de la cuadra 6 de la calle Los Brillantes, arrojaron una bolsa plástica blanca que contenía un explosivo amarrillo y un manuscrito dirigido a los ingenieros y gerentes de la construcción.

“Todos los ingenieros y gerentes. Pago medio millón”, indica la misiva firmada por “Los Pulpos”. Además, los criminales dejaron un número de contacto con código telefónico de Colombia y dieron 24 horas para el pago extorsivo.

Monto

En abril de 2024 se firmó el contrato para la ejecución de la obra por un monto de S/152′262,719.58; sin embargo, debido a la aprobación de una serie de adicionales, el costo se elevó a S/161′278,405.26.

Personal de la Unidad de Desactivación de Explosivos (Udex) se encargó de retirar y neutralizar de forma segura a la dinamita.

La Policía Nacional del Perú acudió al lugar y de inmediato se iniciaron las investigaciones por este caso de extorsión.