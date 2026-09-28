“Fiebres extremas, dolor de ojos, de cabeza, de huesos, de músculos, escalofríos infinitos, plaquetas en el piso, hígado en colapso, rash cutáneo, picazón, ardor, pérdida de equilibrio”. Así describió la actriz Jely Reátegui los síntomas que tuvo al ser diagnosticada con dengue, enfermedad que no da tregua y suma, en lo que va del año, 59,543 casos a nivel nacional.

Según el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC Perú), esta cifra de contagios prende las alarmas pues significa un 89 % más que en el mismo periodo del 2025. El incremento también se observa en las muertes. Este mal ya ha dejado 70 fallecidos en todo el país, 37 % más que el año pasado y, en solo dos semanas, aumentó una docena de víctimas.

Los adolescentes de 10 a 14 años son los que concentran mayor número de afectados por dengue, pero la cara más dramática está entre los adultos mayores, quienes registran más decesos con un total de 15, por lo que presentan más riesgo a morir.

Piura, La Libertad, San Martín, Lambayeque y Lima aparecen entre las regiones con casos de este mal que lo transmite el mosquito Aedes aegypti. En la capital, van más 5 mil contagiados, sobre todo en Lima Norte y Lima Este.

ALERTA. El director del CDC-Perú, César Munayco, advirtió que las altas temperaturas favorecen la propagación del dengue. “Cada año el comportamiento del dengue es diferente. Si la temperatura permanece largo tiempo elevada, como este año, es el ambiente específico que requiere el Aedes para poder multiplicarse y contagiar a las personas”, explicó.

Otro factor, dijo, es la problemática que viven muchas familias al no contar con agua durante todo el día y por lo que deben almacenarla en cilindros, baldes y otros recipientes que pueden convertirse en criaderos del mosquito si no son lavados correctamente. Si hay lluvias, además, el agua puede quedar acumulada en diversos objetos.

Ante ello, la Dirección de Redes Integradas (DIRIS) Lima Sur del Ministerio de Salud iniciaron las visitas domiciliarias en horarios diferenciados en diversos sectores de San Juan de Miraflores, a fin de identificar y eliminar posibles criaderos.

En tanto, el doctor Max Bendezú, del Ministerio de Salud, sostuvo que para romper el ciclo biológico del zancudo, en los hogares se deben identificar recipientes y objetos que acumulan agua, eliminar los criaderos potenciales y proteger el agua almacenada en recipientes.

11 mil casos de dengue acumula Piura, donde ya empezaron las lluvias.

OJO AL DATO. Si aparecen síntomas compatibles con dengue, especialmente fiebre y dolor intenso, se debe acudir a un centro de salud.