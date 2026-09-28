Mientras la Comisión de Constitución y Reglamento de la Cámara de Diputados sigue sin fijar una fecha para debatir el pedido de facultades legislativas solicitado por el Poder Ejecutivo sobre 66 temas, desde el fujimorismo se reclama que la discusión y aprobación del dictamen se realice lo antes posible.

Se sigue a la espera de que, como informó la presidenta de ese grupo de trabajo, Giannina Avendaño, se culmine con la redacción del dictamen para que este pueda ser programado y sometido a discusión y votación.

Plazo vencido

El plazo reglamentario de 15 días hábiles para emitir el dictamen venció el 22 de septiembre y hasta la noche del domingo no había citación para debatirlo.

El diputado fujimorista Arturo Alegría pidió separar a Avendaño del cargo por su “indolencia” al no haber declarado a su comisión en sesión permanente. “Su estrategia es para entorpecer el debate”, declaró a Canal N.

¿Todo el pedido?

Al respecto, la senadora y vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, explicó que “lo que estamos pidiendo nosotros es que se debata el tema”, porque “no decimos ‘dennos todo’” lo solicitado por el Gobierno.

Recordó que, con el gobierno de Pedro Castillo, los fujimoristas “aprobamos algunas facultades”, y “no pedimos ahora tampoco que se aprueben todas”.

Rechazó que el Senado modifique lo aprobado por la Cámara de Diputados, porque no es posible desnaturalizar lo que esta aprobó.

En Reque, Lambayeque, la presidenta Keiko Fujimori se quejó porque no se otorga aún facultades legislativas a su gobierno.