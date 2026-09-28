La visita del papa León XIV al Perú ya remueve el sector turismo. A casi mes y medio de su llegada, varios hoteles ya tienen sus habitaciones copadas ante la gran demanda de fieles y visitantes que llegarán para verlo, según Fredy Gamarra, gerente general de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (Ahora Perú).

El pontífice estará en nuestro país del 11 al 16 de noviembre y el empresario calcula que unos 3 millones de personas se movilizarán durante su visita, que incluye las ciudades de Lima, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. En estos últimos lugares, anotó, la capacidad hotelera es limitada.

La expectativa es especialmente alta por la llegada de extranjeros. Se espera que miles de visitantes arriben desde Chile, Bolivia, Ecuador y Colombia, países desde donde viajarán fieles para participar en las actividades del papa. La cifra de turistas internacionales podría llegar a 250 mil, e incluso alcanzar los 300 mil.

ECONOMÍA. El regreso de Robert Prevost a Perú también promete una inyección económica. Gamarra estimó que el impacto de la visita estaría entre 80 y 100 millones de dólares, debido al gasto que realizarán los turistas en hospedaje, restaurantes, transporte y otros servicios.

Además, comerciantes han empezado a vender polos, tazas, gorras, camisetas y otros productos que llevan el rostro de León XIV y resaltan su nacionalidad peruana.

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo señaló que esta visita representa una gran oportunidad para impulsar el turismo y mostrar al mundo la riqueza cultural y espiritual del Perú.

OJO AL DATO. Gamarra recomendó a los turistas buscar alojamientos y servicios turísticos formales que están en los directorios del Mincetur.