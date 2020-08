'Juego de tronos' también tiene una exitosa versión en cine para adultos [VIDEO]

Sin lugar a dudas la serie de televisión, producida por HBO, 'Juego de tronos' es un éxito que ha cautivado a miles de seguidores a tal punto que ahora hay una versión porno de la serie. La parodia en el género de cine para adultos se llama 'A Storm of Kings XXX' y cuenta con la participación de destacadas figuras de la industria.

Cada episodio de este peculiar producto audiovisual dura entre 35 y 40 minutos, con 8 a 10 minutos dedicados a la historia en sí, según informó 'Uproxx'. En conversación con 'Vanity Fair', el director de Producto de Brazzers, Mario Nardstein, señaló que la serie puede ser considerada un "proyecto de alto perfil" por contar con un presupuesto de entre US$100.000 hasta US$1 millón, cuando lo normal es que la firma gaste entre US$10.000 y US$20.000, así citó 'La prensa'.

PUEDES VER: Juego de tronos: el juguete íntimo inspirado en Jon Snow [FOTOS]

Pero, ¿vale la pena esta inversión? Según el escritor y director Dick Bush, sí, porque este tipo de producciones tiene grandes ventas en formato DVD. De acuerdo a su sinopsis oficial, “el malvado rey Jasper hará cualquier cosa para proteger su trono, pero ¿podrá detener a John Doe y Daniellys Tarus? Storm of Kings XXX cumple con derramamiento de sangre, dragones y sexo hardcore”.

Debido al éxito obtenido y ya que la más reciente temporada fue estrenada este mes, Brazzers anunció la secuela: 'Queen Of Thrones XXX', protagonizada por The Red Lady, John Doe, y Queen Sexcei. Así que si quieres ver un adelanto de esta curiosa saga, te dejamos el trailer de 'A Storm of Kings XXX'.

TE PUEDE INTERESAR:

La importancia del abrazo después de la intimidad

8 consejos para mantener sana la zona íntima de la mujer

Sasha Grey: actriz vuelve a ser viral con producción para adultos [VIDEO]

Estudio afirma que un novio guapo perjudica una relación

Estudio afirma que un novio guapo perjudica una relación